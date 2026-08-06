The Spectator dergisinde yayımlanan makalesinde Bowles; ABD’nin küresel alandan çekilme ihtimali, Rusya’nın artan tehdidi ve Brexit’in yarattığı ekonomik zararlar karşısında kapsamlı bir ittifak modeline ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Söz konusu öneri; parça parça çözümler yerine İngiltere, Ukrayna ve AB arasında hem savunma hem de ticaret alanında doğrudan bağımlılık oluşturan yeni bir anlaşmayı hedefliyor.

JAPONYA, GÜNEY KORE SÜRECE DAHİL EDİLEBİLECEK

Önerilen konfederasyon yapısının temelinde NATO’nun Avrupa liderliğindeki bir ittifaka dönüştürülmesi ve kilit konumdaki AB dışı ülkelerin tek pazara erişimi yer alıyor. Bu kapsamda İngiltere’nin, savunma harcamalarını GSYİH’sinin en az yüzde 3,5’ine çıkararak nükleer caydırıcılığını Ukrayna dâhil tüm kıtaya yayması; Ukrayna’nın ise Avrupa’nın doğu sınırında güçlü ve daimi bir ordu bulundurması öngörülüyor. Karşılığında bu ülkelerin tek Avrupa mal pazarına tam katılımı amaçlanıyor.

Model aynı zamanda küresel güvenliği sağlamak adına Kanada, Japonya, Güney Kore ve Hindistan gibi demokratik "orta güçlerin" de kritik ham madde tedariki, deniz yollarının korunması ve yapay zeka güvenliği gibi stratejik konularda sürece dâhil edilmesini kapsıyor.

İNGİLTERE'YE AB'YE YENİDEN KATILMAK YERİNE BU PLAN SUNULUYOR

Bowles, İngiltere’nin AB’ye yeniden katılım sürecinin uzun ve hüsranla sonuçlanabileceğini vurgulayarak, bu yeni konfederasyon yapısının acil güvenlik krizlerine karşı çok daha gerçekçi ve sürdürülebilir bir çözüm sunacağını ifade ediyor.