Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği ülkelerine 150 euroyu geçmeyen e-ticaret satışlarında A.TR Dolaşım Belgesi’nin otomatik oluşturulmasını sağlayan dijital sistemi devreye aldı.

Avrupa Birliği’nin e-ticarette gümrük muafiyet düzenlemelerini güncellemesinin ardından Ticaret Bakanlığı, Türk ihracatçısının rekabet gücünü koruyacak kritik bir dijital hamleye imza attı. AB ülkelerine mikro ihracat yapan firmalar için bürokratik engelleri kaldıracak kolaylaştırılmış A.TR Dolaşım Belgesi artık sistem tarafından otomatik düzenlenecek.

GÜMRÜK BİRLİĞİ AVANTAJI DİJİTALE TAŞINDI

AB genelinde e-ticaret gönderilerine uygulanan 150 euroluk gümrük vergisiz işlem limitinin 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla kaldırılması üzerine, Gümrük Birliği haklarının muhafazası amacıyla yeni bir süreç başlatıldı. Kurulan altyapı sayesinde, Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi (BGB) kapsamında ihraç edilen ve değeri 150 euroyu aşmayan ürünlerin A.TR Dolaşım Belgeleri elektronik ortamda anında üretilmeye başlandı.

HIZLI KARGO VE POSTA İDARESİ ENTEGRE EDİLDİ

Bakanlık bünyesinde geliştirilen yazılım altyapısı, 3 Temmuz 2026 itibarıyla operatör yetkisi bulunan hızlı kargo firmaları ile posta idaresinin kullanımına sunuldu. Entegrasyon sayesinde belge onay süreçleri hızlandırılırken, ihracatçıların Avrupa pazarında karşılaşabileceği ek maliyetlerin ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

İLK BELGE KADIN GİRİŞİMCİYE TESLİM EDİLDİ

Yeni sistem üzerinden saniyeler içinde oluşturulan ilk elektronik A.TR Dolaşım Belgesi, geleneksel el yapımı deri ürünlerini yurt dışına ihraç eden kadın girişimci Merve Özçelik’e düzenlendi. Ailesiyle birlikte ev ortamında üretim gerçekleştiren Özçelik, uygulamanın ilk kullanıcısı oldu. Sembolik anlam taşıyan belge, düzenlenen törenle Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından Özçelik’e takdim edildi.

KOBİ’LERİN KÜRESEL PAZARA ERİŞİMİ KOLAYLAŞIYOR

Törende açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dijital çözümlerle ihracatçıların önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceklerini ifade etti. Bakan Bolat, hayata geçirilen bu kolaylıkla özellikle KOBİ’ler ve kadın girişimcilerin uluslararası e-ticaret pazarlarında daha etkin yer almasını hedeflediklerini bildirdi.