Avrupa Birliği kapısında yıllardır süren bekleyişte tarihi bir dönüm noktasına girildi. Avrupa Komisyonu'nun yayımladığı son genişleme raporuna göre, gerekli kriterleri ve reformları hızla yerine getiren Karadağ, birliğe katılmaya en yakın ülke olarak öne çıktı.

Brüksel yönetiminin belirlediği yol haritası doğrultusunda, Batı Balkan ülkesiyle müzakerelerin bu yıl içinde tamamlanması ve nihai katılım anlaşmasının en erken Haziran 2027’de imzalanması hedefleniyor.

Hırvatistan’ın 2013’teki üyeliği ve İngiltere’nin 2020’deki ayrılığının ardından uzun süredir genişleme politikasını askıya alan AB cephesinde, Karadağ'ın birliğin 28'inci üyesi olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TAKVİM BİR MİKTAR UZAYABİLİR

İmza aşamasının ardından üye ülkelerin meclis onay süreçleri başlayacak. Fransa’daki kritik seçimler ve komşu Hırvatistan ile olan ikili beklentiler takvimi bir miktar uzatabilecek olsa da Brüksel bu pürüzlerin nihai üyeliği engellemeyeceğini öngörüyor.

Bölgedeki yarışta Arnavutluk reform temposunu koruyarak 2027 sonuna müzakereleri bitirmeyi planlarken, Moldova ve Ukrayna için ise 2028 yılı hedefleniyor.

Buna karşılık Sırbistan yargı ve temel haklar konusundaki tıkanıklık nedeniyle geride kalırken, Gürcistan ile müzakereler askıya alınmış durumda bulunuyor. Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı resmi aday ülkeler listesinde genişleme heyecanı yeniden yükselirken, Karadağ şartları yerine getirerek AB vizesini almaya en çok yaklaşan aktör olarak dikkat çekiyor.