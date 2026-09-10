Avrupa Komisyonu, Moldova’nın AB’ye katılım sürecinde sergilediği hızlı reform performansına yetişebilmek amacıyla iç kaynaklarını yeniden yapılandırıyor. Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Marta Kos ve Moldova Başbakanı Vasile Tofan arasında gerçekleşen temaslar, Kişinev yönetiminin kararlı adımlarının meyve verdiğini ortaya koyuyor.

Maia Sandu liderliğindeki reformist çizgi sayesinde Moldova teknik düzeyde hızla ilerlese de, üyelik sürecinin siyasi boyutu Ukrayna’ya bağlı kalmayı sürdürüyor.

2022 yılından bu yana Ukrayna ile gayriresmi olarak yürütülen katılım eşleştirmesi, sürecin temel dinamiğini oluşturuyor. Ukrayna’nın müzakere başlıkları Macaristan ile yaşanan ikili gerilimler ve vetonun gölgesinde yavaşlarken, Baltık ülkeleri başta olmak üzere AB üyeleri diplomatik dengeler gereği iki ülkenin bir arada tutulmasını savunuyor.

Müzakere kümelerinin tamamı açılana kadar bu eşleştirmenin sürmesi, ardından reform ivmesini koruyan Moldova’nın tek başına öne geçmesi bekleniyor. Moldova hükümeti ise tüm müzakereleri en geç 2028 yılı başında tamamlayarak Birliğe katılmayı hedefliyor.