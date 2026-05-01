Avrupa Birliği, teknoloji dünyasında taşları yerinden oynatacak "ortak şarj" hamlesini bir üst seviyeye taşıdı. Telefonlardan sonra sıra, her evin ve ofisin vazgeçilmezi olan dizüstü bilgisayarlara geldi. 28 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren yeni kurallar, milyonlarca kullanıcıyı ve teknoloji devlerini doğrudan etkiliyor.

TEK TİP ŞARJ DÜZENLEMESİ GELDİ

Avrupa Birliği’nin (AB) elektronik atıkları azaltmak ve tüketiciyi ek maliyetlerden kurtarmak amacıyla başlattığı "tek tip şarj" düzenlemesi, 28 Nisan itibarıyla dizüstü bilgisayarları da kapsayacak şekilde genişledi. Artık AB üyesi 27 ülkede satışa sunulan tüm yeni dizüstü modellerinde USB-C portu bir standart haline geliyor.

ARTIK TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK

Yeni kurala göre, özellikle 100W ve altı güç gereksinimi olan tüm dizüstü bilgisayarların en az bir adet USB-C portu üzerinden şarj edilebilmesi şart. Ayrıca oyuncu laptoplarını ilgilendiren bir de özel şart bulunuyor. Çok yüksek güç tüketen oyuncu bilgisayarları, üreticiye özel (round veya square tip) şarj girişlerini kullanmaya devam edebilecek; ancak bu cihazlarda da ek olarak USB-C şarj desteği bulunması zorunlu olacak.

ŞARJ CİHAZSIZ KUTU DÖNEMİ

Düzenlemenin en çok konuşulan maddelerinden biri de satış stratejisiyle ilgili. Üreticiler artık dizüstü bilgisayarları "şarj adaptörü olmadan" da satışa sunmak zorunda. Bu sayede tüketiciler, evlerindeki mevcut uyumlu adaptörleri kullanarak hem tasarruf edecek hem de yeni bir elektronik atık oluşmasını engelleyecek.

YILDA 250 MİLYON EURO TASARRUF HEDEFİ

Avrupa Komisyonu verilerine göre bu geçişin ekonomik ve çevresel etkisi devasa boyutlarda. Tüketicilerin cebinde her yıl yaklaşık 250 milyon euro kalacak. Ayrıca her yıl tam 11 bin ton elektronik atığın (e-atık) önüne geçilecek.

DÜZENLEMEDEN KİMLER ETKİLENECEK?

Yeni kurallar sadece bu tarihten sonra piyasaya sürülen modelleri kapsıyor. Raflarda halihazırda bulunan mevcut modeller veya ikinci el ürünler için bir değişiklik söz konusu değil. Ancak teknoloji devlerinin üretim bantlarını AB standartlarına göre güncelliyor olması, bu değişimin kısa sürede küresel bir standart haline gelmesini bekletiyor.