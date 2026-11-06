İngiltere'nin ayrılış sürecini andıran ve "Polexit" olarak adlandırılan tartışmanın fitilini, eski başbakan ve muhalefetteki muhafazakar Hukuk ve Adalet (PiS) partisinin lideri Jaroslaw Kaczynski'nin çıkışı ateşledi.

Kaczynski'nin, Brüksel'in kendi şartlarına göre köklü bir reforma gitmemesi durumunda Polonya'nın AB'den resmen çıkış müzakerelerini derhal başlatması gerektiğini savunması başkent Varşova'da tansiyonu zirveye tırmandırdı.

AB "ZARARLI BİR YAPI" OLARAK NİTELENDİRDİ

Avrupa Komisyonu'nu "asla var olmaması gereken son derece zararlı bir yapı" olarak nitelendiren Kaczynski, üye ülkeler arasında sıfırdan yeni bir düzen kurulmasını şart koştu.

Durumun son derece kritik olduğunu ve diğer formüllerin tükenmesi halinde ayrılık hamlesinin riskli olsa dahi kesinlikle denenmesi gerektiğini öne süren Kaczynski'ye yanıt ise gecikmedi.

BAŞBAKAN SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Polonya Başbakanı Donald Tusk, sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamada muhalefet liderinin meydan okumasını kesin bir dille reddetti. Tusk, ülkesinin Avrupa Birliği'nden koparılmasına izin vermeyeceğini ve Kaczynski'nin ayrılık girişimlerine karşı "şiddetli ve tavizsiz bir mücadele" yürüteceklerini ilan etti.

İktidar ile muhalefet arasındaki bu sert restleşme, İngiltere'nin birlikten kopuşunun ardından benzer bir ayrılık senaryosunu yeniden masaya taşıyarak Brüksel kulislerinde derin bir yankı uyandırdı.