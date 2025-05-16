Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek arasında son günlerde kamuoyunda tartışma yaratan “karton bardak ihalesi” gündemdeki yerini koruyor. Gökçek’in sosyal medyada gündeme taşıdığı iddialara yanıt veren ABB, ihalenin “algı operasyonuna” dönüştürüldüğünü savundu.

ABB konuyu yargıya taşıdı.

AKP'Lİ İSİMLER TANIK OLDU

Halktv.com.tr'nin haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, söz konusu ihaleyle ilgili tüm belgeleri ve iç denetim raporlarını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduklarını, resmî suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Ayrıca AKP’li vekil Osman Gökçek ile AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın da tanık olarak gösterildiği ve savcılığa bilgi vermelerinin beklendiği ifade edildi.

BARDAKLARLA GERÇEK ÇARPITILIYOR

Tartışmanın merkezinde yer alan “427 Kalem Muhtelif Malzeme Alımı İhalesi” hakkında yazılı açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, tek bir kalem olan karton bardak alımının öne çıkarılarak gerçeğin çarpıtıldığını belirtti. Belediyeye göre bu alım, mezarlık hizmetlerinden muhtarlıklara, kamu personeline kadar birçok birimi kapsayan çok sayıda malzemenin tedarikini içeriyor.

ABB, ihalenin 18 Mart 2025 tarihinde iç denetime sevk edildiğini, Sayıştay ön incelemesinden de geçtiğini ve herhangi bir kamu zararı tespit edilmediğini duyurdu. Sayıştay’ın sadece bardakların boyutunda bir milimetrelik fark tespit ettiğini ve bunun da ilgili firmaya tazmin ettirildiğini ifade etti.

FİRMA GEÇMİŞTE DE İHALE ALDI

İhale kapsamında ürün sağlayan firmanın geçmiş dönemlerde de ABB ile çalıştığı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. Firma isimlerinin farklı olmasına rağmen, aynı aileye ait şirketlerin önceki yönetim döneminde 89 ihale aldığı, bunların 61’inin pazarlık usulüyle yapıldığı bildirildi. Mansur Yavaş döneminde ise aynı firmanın yalnızca 24 ihale aldığı vurgulandı.

KARŞIYAKA MEZARLIĞI ALGISI YANILTICI

Kamuoyunda sıkça dile getirilen “bardaklar Karşıyaka Mezarlığı için alındı” iddiasına da açıklık getirildi. Belediyeye göre, malzemeler yalnızca Karşıyaka’da değil, Ankara genelindeki 1200’den fazla mezarlık, 14 ilçe, mahalle muhtarlıkları, dernekler ve belediye birimleri tarafından kullanılıyor. Ayrıca “25 tırla taşındı” söyleminin doğru olmadığı, gerçek sayının 5 tır olduğu açıklandı.

DAİRE BAŞKANI GÖREVİ BIRAKTI

Tartışmaların ardından Mezarlıklar Daire Başkanı, bu iddiaların Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef aldığını belirterek görevinden kendi isteğiyle ayrıldı. Aynı zamanda bu kişi, kendisi hakkında iddialarda bulunanlar hakkında da suç duyurusunda bulundu.