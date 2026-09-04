Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) gönderilen talimat yazısında, listesi verilen 36 şirketin katılmış oldukları tüm ihaleler ve bu ihaleleri kazanan şirket bilgilerinin tespiti yapılarak, ihale numaraları ile birlikte savcılığa bildirilmesini talep etti.

31 Ağustos 2026 tarihli talep kapsamında ilgili şirketlere ait dosyaların hazırlanarak Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeline teslim edildiği, savcılık tarafından istenen dosyalarda ABB eski Belediye Başkanı Melih Gökçek dönemine ait dosyaların da bulunduğunu belirtildi.



Savcılık tarafından ihale evrakları istenen 36 şirket şu şekilde:

Enfest Organizasyon Turizm İthalat İhracat İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi



Festiva Organizasyon Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi



Üregen Taahhüt İnşaat Mühendislik Danışmanlık Madencilik Sanayi İç Ve Dış Ticaret Ltd. Şirketi



Sefa Geri Dönüşüm İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi



Üregen Enerji Elektrik İnşaat Ticaret Limited Şirketi



Y.Y.Yaşar İnşaat Mühendislik Harita Proje Emlak Mobilya Taahhüt Turizm Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti



Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Sanayi Ticaret Limited Şirketi



Evren Sahne Teknolojileri Ses Işık Görüntü Sistemleri Elektrik Elektronik Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti



Ege Grup Fidan Peyzaj İnşaat Proje Otomotiv İhracat Ve İthalat Limited Şirketi



Dora Peyzaj Proje Tasarım Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi



Efe Global Besicilik Hayvancılık Peyzaj İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti

Onur Üretim Yapı Peyzaj Tarımsal Üretim İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Genç İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Genç Marina Yapı İnşaat Sanayi Ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi

Gen-Ka İnşaat Elektrik Turizm Nakliye Akaryakıt Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Lilyum Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Tasfiye Halinde Öz Emir Metal Makina İmalat İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Tasfiye Halinde Uluçınar Peyzaj Elektrik İnşaat Gıda Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

SGS Yapı Elemanları Dekorasyon İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Beta Global Madencilik İnşaat Limited Şirketi

Göray Yapı Elemanları Reklam İnşaat Tesisat Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi

İbk Yapı İnşaat Otomotiv Emlak Plastik Gıda Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

İnci Sr İnşaat Anonim Şirketi

Kocalar Beton Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Mavi Tuğ Yapı İnşaat Temizlik Hırdavat Elektrik Elektronik Turizm Emlak Otomotiv Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi



Özkan İnşaat Et Gıda Tekstil Sosyal Hizmetler Ticaret Limited Şirketi

Sedat Kalkan-Panel İnşaat Taahhüt Ticaret

Seddar İnşaat Taahhüt Gıda Petrol Temizlik Güvenlik Hizmetleri Turizm Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Tasfiye Halinde Ars Asrın İnşaat Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Tasfiye Halinde Msn Madencilik İnşaat Yapı Malzemeleri Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Demiryürek Elektrik İnşaat Taahhüt Ve Ticaret Anonim Şirketi



Bme Birleşik Müteahhitler Enerji Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi

Elinta Elektrik İnşaat Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi

Erenler Enerji Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi

Kaman Endüstriyel Yapılar Elektrik Taahhüt Ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi

Mdc Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi