AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TBMM'de yaptığı basın toplantısı yaptı.

Gökçek burada, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 45 milyon adet karton bardak ve 2 milyon çöp poşeti alımında yolsuzluk yapıldığını ileri sürdü.

Gökçek, "45 milyon bardak Ankara'dan Londra'ya kadar yol olur, bu bardaklar nerede?" diye sorarken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) iddialara sert yanıt geldi.

Yapılan açıklamada, Gökçek'in ilgili açıklamaları "yüzsüzlük" olarak nitelenirken şu ifadelere yer verildi:

"Yıllarca kamu kaynaklarını kendi çevresine dağıtarak, belediyeyi adeta bir aile imparatorluğuna çeviren ve Ankara’nın üzerine çöken bu anlayış; şimdi çıkmış, utanmaz bir yüzsüzlükle iftira siyasetine sarılıyor.

Oysa herkes biliyor; Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde suç işleyen cezasız kalmaz. Ancak özellikle belirtmek isteriz: Elinde gerçekten bir delil olduğunu iddia edenin adresi bellidir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı.

Şu hususu da kamuoyuna tekrar hatırlatmak da fayda var. Biz, hırsıza hırsız olduğunu unutturmayacağız. Çünkü unutulursa, kendini erdem abidesi sanır."