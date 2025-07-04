Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 5-10 Temmuz günleri arasında hava sıcaklıklarının artacağını duyurarak vatandaşları uyardı.
Açıklama şöyle:
-Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerine çıkması beklenmektedir.
-Ankara il genelinde ise 5 Temmuz ile 10 Temmuz 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının 36 dereceye kadar çıkması tahmin edilmektedir. Büyükşehir Belediyemizin acil durumlar için Başkent153 hattı aktif olacaktır.
-Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın önümüzdeki günlerde 11.00-16.00 saatleri arasında tedbirli olmalarını rica ederiz.