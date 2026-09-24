Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa ettiğini ve yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

Yavaş'ın istifa kararının ardından Ankara'daki sekiz ilçe belediye başkanı da CHP'den ayrıldıklarını duyurdu.

Yavaş'ın istifası sonrası ABB Meclisi'nde de CHP grubunda ayrılıklar yaşandı.

Birgün'ün aktardığına göre, 30 ABB Meclis üyesi CHP'den istifa etti; böylece CHP'nin üye sayısı 41'den 11'e geriledi.

BAZILARI YENİ PARTİ'YE KATILACAK

İstifa eden bazı meclis üyelerinin Yeni Parti'ye katılacağı, diğer üyelerin ise Mansur Yavaş'ın siyasi tutumuna göre hareket edeceği öne sürüldü.