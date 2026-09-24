Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa ettiğini ve yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.
Yavaş'ın istifa kararının ardından Ankara'daki sekiz ilçe belediye başkanı da CHP'den ayrıldıklarını duyurdu.
Yavaş'ın istifası sonrası ABB Meclisi'nde de CHP grubunda ayrılıklar yaşandı.
Birgün'ün aktardığına göre, 30 ABB Meclis üyesi CHP'den istifa etti; böylece CHP'nin üye sayısı 41'den 11'e geriledi.
BAZILARI YENİ PARTİ'YE KATILACAK
İstifa eden bazı meclis üyelerinin Yeni Parti'ye katılacağı, diğer üyelerin ise Mansur Yavaş'ın siyasi tutumuna göre hareket edeceği öne sürüldü.
NE OLMUŞTU?
Mansur Yavaş, dün yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurmuştu.
Yavaş'ın istifa kararının ardından Ankara'daki bazı ilçe belediye başkanları da CHP'den ayrıldıklarını duyurmuştu:
Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör ve Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya CHP'den istifa etmişti.
İstifaların ardından CHP'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ankara'da kazandığı 16 ilçe belediyesinden geriye Etimesgut ve Yenimahalle kalmıştı.