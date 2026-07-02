FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda ABD ile Bosna Hersek takımları, ABD’nin Santa Clara kentindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda karşılaştı.

Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı ve bir üst tura çıktı. ABD’ye galibiyeti getiren golleri, 45. dakikada Folarin Balogun ve 82. dakikada Malik Tillman kaydetti.

BALOGUN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Öte yandan ABD’de Balogun 64. dakikada rakibine yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kart gördü. Ayrıca Bosna futbolunun efsane ismi Edin Dzeko, maça ilk 11’de başladı ve 51. dakikada yerini Ermin Mahmic’e bıraktı.

EV SAHİPLERİ SON 16'DA

Adını son 16 turuna yazdıran ABD’nin rakibi Belçika oldu. İki takım 6 Temmuz’da Seattle’da çeyrek finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. Böylece turnuvanın üç sahibi ülkesi Meksika, Kanada ve ABD yoluna devam etmiş oldu. Meksika son 16 turunda İngiltere ile karşılaşacakken, Kanada ise Fas ile kozlarını paylaşacak.