Küresel enerji arzının ana damarı olan Hürmüz Boğazı’nda gerilim, ABD kuvvetlerinin düzenlediği nokta operasyonla yeni bir boyuta taşındı. ABD Hava Kuvvetleri, bölgedeki uluslararası deniz trafiğini doğrudan tehdit eden İran’a ait güçlendirilmiş füze rampalarını hedef alarak, son dönemin en kapsamlı hava harekatlarından birini gerçekleştirdiğini duyurdu.

"DERİN DELİCİLER" SAHAYA SÜRÜLDÜ

Operasyonun en dikkat çekici unsuru, kullanılan mühimmatın niteliği oldu. ABD kuvvetleri, İran kıyı şeridi boyunca stratejik noktalara yerleştirilen ve beton sığınaklarla korunan rampaları imha etmek için 5.000 poundluk (yaklaşık 2.270 kg) derin delici mühimmatları kullandı.

Bu mühimmatlar, askeri literatürde "sığınak delici" olarak biliniyor. Geçtiğimiz süreçte Haziran ayında gerçekleşen, ABD ve İsrail’in İran’ın nükleer programını hedef aldığı ve son olarak 12 Gün Savaşı'nı bitiren en kritik askeri varlık olarak tanınıyor.

GEMİSAVAR FÜZELER HEDEFTEYDİ

Operasyonun temel hedefi, Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası ticaret gemilerini ve tankerleri hedef alma kapasitesine sahip İran gemisavar seyir füzeleriydi. İstihbarat raporlarına göre, yer altına gizlenmiş ve ağır tahkimatla korunan bu rampalar, küresel lojistik ağlar için en büyük risk faktörlerinden biri olarak görülüyordu.

ABD ve İsrail ittifakı ile İran arasındaki askeri çatışma, şiddetini artırarak 19. gününe girdi. Bölgede dengelerin sarsıldığı ve dünya kamuoyunun kilitlendiği savaşta, karşılıklı füze atışları devam ederken can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin ağır bilançolar gelmeye devam ediyor.

Operasyonun ilk aşamalarında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesiyle derinleşen kriz, sahadaki çatışmaların boyutunu her geçen gün daha da genişletiyor.

İRAN'IN FÜZE SALDIRILARI ABD VE İSRAİL'İ ZORLUYOR

İran’ın bölgedeki ABD üslerini hedef alan misilleme operasyonları ABD ve İsrail'i zor duruma sokarken İsrail'in füze stoğu alarm vermeye başladı.