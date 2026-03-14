Trump yönetimi, 14 gündür devam eden İran'daki savaşın başında itibaren yaklaşık 10 yıl yetecek mühimmat stoklarını tüketti.

The Financial Times'ın haberine göre bu durum sebebiyle hem mühimmatların fiyatı arttı, hem de zaten pahalı olan mühimmatın stoklara girme hızı ateşlenen mühimmata yetişemedi.

Özellikle gelişmiş ve uzun menzilli Tomahawk füzelerinin büyük bir hızla elden çıkarılması ordu içerisinde endişe yarattı.

FT'ye konuşan bir yetkil,i, "Donanma, Tomahawk füzelerindeki bu devasa sarfiyatın etkilerini önümüzdeki birkaç yıl boyunca derinden hissedecek" dedi.

Mühimmat depolarındaki bu ani boşalma, Pentagon’un gelecekteki olası çatışmalara hazırlık seviyesini de düşürüyor.

ABD'NİN SİLAH DEPOSU BOŞALIYOR

ABD'li yetkililer, mühimmat kullanım hızının yerel üretim kapasitesini geçmesinden endişe duyduklarını belirtti.

Bu durumun Rusya veya Çin gibi büyük rakiplerle yaşanabilecek olası bir savaşta ülkeyi savunmasız bırakabileceğini savunuyor.

Savunma Bakanı Pete Hegseth mühimmat sıkıntısı olmadığını iddia etse de, geçmişte Ukrayna'ya yapılan yardımlarda dahi stok yetersizliği yaşanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise ordunun "Epik Öfke Operasyonu" hedeflerine ulaşmak için fazlasıyla yeterli silaha sahip olduğunu savunarak, Başkan Trump'ın savunma sanayicilerinden Amerikan yapımı silah üretimini hızlandırmalarını talep ettiğini belirtti.

Tanesi 3,6 milyon dolar olan Tomahawk füzelerinden ABD ordusunun son beş yılda sadece 322 adet satın alınırken, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi, savaşın yalnızca ilk 100 saatinde 168 Tomahawk füzesinin ateşlendiğini tahmin ediyor.

Bu da yıllar süren üretimin birkaç günde tüketildiği anlamına geliyor. Senatör Ron Wyden, "Savaşa harcanan milyarlarca doların maliyeti biz konuştukça daha da artıyor; karşımızda akıl almaz bir rakam var" diye konuştu.

Amerikan halkının çoğunluğunun desteklemediği bu savaşın ordu envanteri ve ulusal ekonomi üzerindeki etkilerinin telafi edilmesinin on yılı bulabileceği öngörülüyor.

HAYAT PAHALILIĞINI UNUTTU, 50 MİLYAR DOLAR İSTEYECEK

ABD Başkanı Donald Trump, petrolün varil fiyatı 100 dolara çıkmışken ve ABD halkı hayat pahalılığı sorunu yaşarken, ara seçimlerden hemen önce daha fazla silah için kongreden izin istemye hazırlanıyor.

Pentagon'un önümüzdeki günlerde Beyaz Saray ve Kongre'ye sunacağı 50 milyar dolarlık ek bütçe talebi, Washington'da siyasi bir çatışmanın fitilini ateşleyecek.

Bu devasa ek ödenek talebi, milletvekilleri arasında yönetimin askeri stratejilerine yönelik artan rahatsızlığı ve finansal kaygıları da açıkça ortaya koyacak nitelik taşıyor.

Pentagon yetkilileri, savaşın sadece ilk altı günündeki operasyonel maliyetin 11 milyar doları aştığını ve bu tutarın neredeyse tamamının mühimmat giderlerinden kaynaklandığını bildirdi.

Eski bir donanma pilotu olan Senatör Mark Kelly, ateşlenen Patriot ve THAAD hava savunma sistemlerinin her bir mermisinin milyonlarca dolar değerinde olduğunu belirtti.

Demokrat Senatör Mark Kelly, "Biz milyonluk füzeler fırlatırken İranlılar tanesi sadece 30 bin dolara mal olan ucuz dronlar uçuruyor. Bu askeri denklemin matematiği uzun vadede kesinlikle sürdürülebilir değil" diyerek savaşın maliyetinin altını çizdi.

ABD'nin savunma kapasitesini korumak için kullandığı pahalı mühimmatlar, İran'ın düşük maliyetli saldırı araçlarıyla karşı karşıya kalınca ABD ekonomisini yıprattı.