ABD'nin Irak'taki askeri varlığının sona ermesi için geri sayım başladı. 2003'teki işgalin ardından ülkede askeri varlık bulunduran Washington, çekilme sürecini bu ayın sonunda tamamlayacak.

Irak Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, ABD ve uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilme işlemlerinin 30 Eylül'de tamamlanacağını söyledi.

En-Numan, çekilmenin tamamlanmasının ardından Irak topraklarında yabancı asker ya da yabancı ülkelere ait askeri üs bulunmayacağını belirtti.

IRAK GÜVENLİĞİNİ KENDİ GÜÇLERİ SAĞLAYACAK

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Ofisi Direktörü Abulemir eş-Şammari de 26 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD öncülüğündeki koalisyonun karargahının 30 Eylül'de kapatılacağını duyurmuştu.

Şammari, Irak'ın güvenlik durumunun iyi seviyede olduğunu ve ülke topraklarının tamamında kontrolün Irak güvenlik güçlerinde bulunduğunu ifade etmişti.

Koalisyonun askeri misyonunun sona ermesinin ardından Bağdat ile Washington arasındaki ilişkilerin tamamen kesilmesi beklenmiyor. İki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin istihbarat paylaşımı, koordinasyon ve silah programları gibi alanlarda devam etmesi planlanıyor.

IKBY'DEN HAVA SAVUNMASI UYARISI

ABD öncülüğündeki koalisyonun çekilmesi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) ise güvenlik endişelerine neden oldu.

IKBY Peşmerge Bakanlığı, özellikle bölgenin hava savunma kapasitesinin yetersizliğine dikkat çekti. Bakanlık, ABD ile İran arasındaki son gerilim döneminde IKBY topraklarının 1.000'den fazla İHA ve balistik füze saldırısının hedefi olduğunu bildirdi.

Açıklamada, IKBY hava sahasının Irak'ın ulusal hava sahasının bir parçası olduğu ve korunmasının federal hükümetin anayasal sorumluluğunda bulunduğu belirtildi.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de ABD askerlerinin çekilmesinin bölgenin savunma kapasitesini etkileyebileceği uyarısında bulundu. Barzani, Irak'ın kuzeyindeki hava savunma sistemlerinin yetersiz olduğunu ifade etti.

Barzani ayrıca ABD'nin 2011'de Irak'tan çekilmesinin ardından ortaya çıkan güvenlik boşluğunun IŞİD'in güç kazanmasına katkı sağladığını hatırlatarak benzer bir durumun tekrarlanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

ABD'NİN IRAK'TAKİ ASKERİ VARLIĞININ GEÇMİŞİ

ABD, Saddam Hüseyin yönetimini devirmek amacıyla Mart 2003'te Irak'ı işgal etti. Washington yönetimi, 2011'de askerlerini ülkeden çekmesine rağmen Irak'taki askeri altyapısını uzun süre korudu.

ABD'nin Irak'ta geçmiş dönemde kullandığı askeri tesisler arasında Bağdat Havalimanı'ndaki Victory Askeri Üssü ve Taci bölgesindeki eğitim tesisi bulunuyordu.

Enbar vilayetinde Habaniyye ve Aynü'l Esed üslerini kullanan ABD güçleri, özellikle 2014'te IŞİD'in saldırılarının yoğunlaşmasının ardından bu tesislerdeki faaliyetlerini artırdı.

Salahaddin vilayetindeki Beled Hava Üssü de ABD askerlerinin kullandığı tesislerden biri oldu. Amerikan güçlerinin Kerkük'teki K1 Askeri Üssü ile Musul çevresindeki bazı askeri tesislerde de varlık gösterdiği biliniyordu.

ERBİL'DEKİ ÜSLER DE KAPSAMDA

ABD'nin Irak'ın kuzeyindeki askeri varlığı Erbil'de de yoğunlaştı. Harir Hava Üssü ve Erbil Uluslararası Havalimanı'ndaki askeri tesisler, Amerikan güçlerinin bölgede kullandığı noktalar arasında yer aldı.

Washington, 2015'ten itibaren Harir Hava Üssü'nün pist kapasitesini genişleterek tesisi daha aktif biçimde kullanmaya başladı.

ABD, IŞİD SONRASI YENİDEN IRAK'A DÖNMÜŞTÜ

ABD, 2003'te başlayan işgal sürecinin ardından Irak'ta yaklaşık 166 bin asker bulundurdu. Dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın kararıyla Amerikan birlikleri Aralık 2011'de ülkeden çekildi.

Ancak IŞİD'in 10 Haziran 2014'te Musul'u ele geçirmesinin ardından Irak yönetiminin talebiyle ABD askerleri yeniden ülkeye konuşlandırıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığının son verilerine göre, iki ülke arasında 2014'te imzalanan askeri stratejik anlaşma kapsamında Irak'ta yaklaşık 5 bin ABD askeri bulunuyordu.

30 Eylül'de koalisyonun askeri misyonunun sona ermesiyle birlikte Irak'taki yabancı askeri varlığın yerini Irak güvenlik güçlerinin sorumluluğu ile Bağdat ve Washington arasındaki ikili güvenlik işbirliğinin alması bekleniyor.