ABD'nin Bağdat, Beyrut, Kuveyt ve Manama büyükelçilikleri, Orta Doğu'da bulunan ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Büyükelçiliklerin sosyal medya hesaplarından yapılan ortak açıklamada, Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasındaki askeri çatışmanın "hızla tırmanabileceği" vurgulandı. Açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'da sivil havalimanı da dahil olmak üzere çeşitli yerlere saldırılar düzenlediği belirtildi. Orta Doğu'daki güvenlik durumunun karmaşık olduğuna dikkat çeken büyükelçilikler, bölgedeki ABD vatandaşlarından dikkatli olmalarını, muhtemel uçuş iptallerine, hava sahası kapanmalarına ve seyahat aksamalarına karşı hazırlıklı olmalarını istedi. Açıklamada, İran ve desteklediği grupların ABD ile bağlantılı yerleri hedef alabileceği, Orta Doğu bölgesi dışındaki ABD diplomatik tesislerinin de daha önce hedef alındığı hatırlatıldı. Büyükelçilikler, "beklenmedik bir tırmanış" yaşanabileceği uyarısında bulundu.

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