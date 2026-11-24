ABD yönetimi, gelişmiş yapay zeka çiplerinin yetkisiz kullanıcılara aktarılması riski gerekçesiyle Güneydoğu Asya'da faaliyet gösteren 7 şirketi ticari kara listeye aldı. Karar, Singapur merkezli Megaspeed International ile Çinli teknoloji şirketi Alibaba'nın Singapur iştiraki Apex Enterprise Solutions'ı da kapsıyor. ABD Ticaret Bakanlığının Federal Sicil'de yayımlanan düzenlemesinde, şirketlerin gelişmiş hesaplama ürünlerini yetkisiz son kullanıcılara veya izin verilmeyen kullanım alanlarına yönlendirme konusunda önemli risk oluşturduğu belirtildi. Düzenlemeyle bu şirketlerin gelişmiş hesaplama teknolojilerine erişimine yönelik kısıtlamaların kapsamı genişletildi. MEGASPEED HAKKINDA İNCELEME 2024'TE BAŞLADI Güneydoğu Asya genelinde veri merkezleri işleten bulut bilişim şirketi Megaspeed International'ın yanı sıra PT Megaspeed International, Malezya merkezli MSFusion Sdn. Bhd. ve Tayland merkezli Megaspeed (Thailand) Co., Ltd. de listeye dahil edildi. Bakanlık, 7Road International adının Megaspeed'in Singapur ve Tayland'daki şirketlerince alternatif ticari isim olarak kullanıldığını bildirdi. ABD Ticaret Bakanlığı, yarı iletkenlerin olası yönlendirilmesine ilişkin takiplerde şüpheli işlemler tespit edilmesi üzerine 2024 yılında Megaspeed hakkında inceleme başlatmıştı. ALİBABA HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAK Reuters'ın aktardığına göre, Alibaba'nın Singapur merkezli iştiraki Apex Enterprise Solutions da ticari kara listeye eklendi. Kararın ardından açıklama yapan Alibaba, haklarını ve itibarını korumak için mevcut tüm hukuki yollara başvuracağını duyurdu. Şirket, Apex'in ABD'nin ihracat kısıtlamalarına tabi gelişmiş hesaplama çiplerini hiçbir zaman başka kullanıcılara yönlendirmediğini savundu. SİNGAPUR: SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR Singapur Başbakanı Lawrence Wong, Avustralya'nın başkenti Canberra'da düzenlediği basın toplantısında Megaspeed hakkındaki soruşturmaların ve ABD makamlarıyla görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Wong, şirketlerin ABD'nin ihracat kontrollerini aşmak amacıyla Singapur'u kullanmalarını istemediklerini vurguladı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.