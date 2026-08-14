ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret hatlarında, AB'nin tartışmalı Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) mevzuatları nedeniyle yeni bir kriz patlak verdi. ABD yönetimi tarafından AB yetkililerine gönderilen mektupta, söz konusu düzenlemelerin Amerikan şirketlerine "makul olmayan yükler" getirdiği vurgulanarak, Brüksel'in adımları engellememesi halinde gerekli her türlü tedbirin alınacağı uyarısında bulunuldu.

BÜYÜKELÇİ PUZDER’DEN TAAHHÜT HATIRLATMASI

Gönderilen mektuba paralel olarak ABD’nin AB Büyükelçisi Andrew Puzder da sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Puzder, Avrupa Birliği’nin daha önce Amerikan şirketlerinin ticarette “haksız kısıtlamalarla” karşılaşmamasını sağlama yönünde taahhütler verdiğini belirterek, Brüksel için bu sözleri yerine getirme zamanının geldiğini ifade etti.

KRİZİN ODAĞINDAKİ DİREKTİFLER: CSRD VE CSDDD

Yaşanan bu son gelişmeler, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi (CSDDD) üzerinden iki müttefik arasındaki gerginliği yeniden alevlendirdi.

Söz konusu hukuki çerçeveler, hem AB içinden hem de birlik dışından gelen yoğun tepkiler üzerine geçmişte bir miktar hafifletilmişti. Ancak mevcut halleriyle de düzenlemeler, genel merkezleri nerede bulunursa bulunsun AB pazarında faaliyet gösteren tüm şirketleri doğrudan kapsıyor.

Çerçeve kapsamında CSDDD ve CSRD; şirketlerin karşı karşıya kalabileceği finansal, çevresel, sosyal ve yönetişim risklerini raporlamalarını şart koşuyor. Bununla da kalmayan direktifler, kurumların çevresel ve sosyal etkilerini açıkça beyan etmelerini ve oluşan olumsuz etkileri gidermelerini zorunlu kılıyor.

“REFORMLAR YETERSİZ, REKABET EŞİTLİĞİ BOZULUYOR”

ABD hükümeti AB'ye ilettiği mektupta, Brüksel’in attığı "bazı olumlu reform adımlarını" not ettiğini ancak bunların "ABD’nin endişelerini tam olarak gidermekte yetersiz kaldığını" kaydetti. Mektupta, direktiflerin sınır ötesi kapsama sahip olması ve beraberinde getirdiği yüksek maliyetler nedeniyle ABD’li şirketlerin Avrupa pazarında eşit şartlarda rekabet etme imkanının kalmayacağı vurgulandı.

KILAVUZ UYARISI: İKLİM GEÇİŞ PLANLARINI YENİDEN GÜNDEME GETİRMEYİN

Halen durum tespiti direktifine uyum sürecini kolaylaştırmak adına rehber ve kılavuz belgeler hazırlayan AB yönetimine Washington'dan net bir uyarı daha geldi. ABD tarafı, AB’nin bu hazırlanan kılavuzları, daha önce tartışmalara yol açan iklim geçiş planı gerekliliklerini arka