ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) 6 Mart’ta düzenlediği başarılı bir operasyonla, IŞİD hücre liderlerinden Salah Mohammad Al-Abdullah’ı yakaladığını açıkladı. Operasyon, Suriye’nin Deyrizor iline bağlı Şehil bölgesinde gerçekleştirildi.

CENTCOM’un açıklamasına göre, SDG tarafından gerçekleştirilen baskın sırasında 12.7 mm (.50 kalibre) keskin nişancı tüfeği, AK-47, el bombaları ve çeşitli mühimmat ele geçirildi. Ayrıca, CENTCOM güçlerinin, SDG’ye operasyon sırasında teknik destek ve istihbarat sağladığı belirtildi.

IŞİD’i Yenilgiye Uğratma Kampanyasının Bir Parçası

SDG’nin düzenlediği bu operasyon, IŞİD ağlarını zayıflatmak ve terör örgütünün bölgede yeniden güç kazanmasını önlemek amacıyla yürütülen "IŞİD’i Yenilgiye Uğratma" kampanyasının bir parçası olarak gerçekleştirildi. Bu operasyon, bölgedeki terörist faaliyetlere karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.