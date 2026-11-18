ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), ülke genelinde kullanılan Acil Durum Uyarı Sistemi'nin (EAS) işleyişini değerlendirmek amacıyla kapsamlı bir test gerçekleştirdi.

Federal İletişim Komisyonu (FCC) koordinasyonunda yapılan test, ABD Doğu Saati'ne göre 14.20'de başladı. Uygulama kapsamında binlerce televizyon kanalı, radyo istasyonu, kablolu yayın ve uydu hizmeti sağlayıcısının yayınları kısa süreliğine kesildi.

İzleyici ve dinleyicilere önce tanıdık acil durum uyarı sesleri iletildi, ardından bunun rutin bir test olduğunu belirten yaklaşık bir dakikalık mesaj yayınlandı.

TELEFONLARA BİLDİRİM GİTMEDİ

Test kapsamında yalnızca televizyon ve radyo üzerinden çalışan Acil Durum Uyarı Sistemi değerlendirildi.

Cep telefonlarına doğrudan gönderilen Kablosuz Acil Durum Uyarıları (WEA) ise bu yılki uygulamanın dışında bırakıldı.

2023 yılında gerçekleştirilen son ülke çapındaki testte hem televizyon ve radyo yayınları hem de cep telefonu bildirimleri kullanılmıştı.

AMAÇ ACİL DURUMLARDA İLETİŞİMİ GÜVENCE ALTINA ALMAK

FEMA'nın gerçekleştirdiği testle, ulusal acil durumlarda halkın hızlı ve doğru bilgilendirilmesini sağlayan iletişim altyapısının güvenilirliği ölçüldü.

Sistem; ulusal güvenlik tehditleri, şiddetli hava olayları, tahliye kararları ve kamu güvenliğini ilgilendiren diğer acil gelişmelerde yetkililerin halka ulaşmasını sağlıyor.

Testte yayıncı kuruluşların teknik altyapıları, uyarı mesajlarının iletimi ve sistemlerin çalışma kapasitesi değerlendirildi.

KESİNTİLERİN ARDINDAN YAPILDI

ABD'de son dönemde havacılık, bankacılık ve teknoloji sistemlerinde yaşanan çeşitli kesintilerin ardından gerçekleştirilen uygulama, ülkenin iletişim altyapısının güvenilirliğini yeniden gündeme taşıdı.

FEMA, testin önceden planlandığını ve yaklaşan bir ulusal acil durumun işareti olmadığını vurguladı.

Federal yasalar uyarınca ABD'nin acil durum uyarı sisteminin en az üç yılda bir ülke çapında test edilmesi gerekiyor.