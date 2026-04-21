İran’da Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı’nın “ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını” duyurdu.

Kapanma emri, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Hint-Pasifik Merkez Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan bir tankere çıkartma yaptıklarını duyurmasından dakikalar sonra geldi.

Bu haberin üstüne ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise Beyaz Saray'ya yakın muhabir Barak Ravid'e "İran'a karşı büyük çaplı muharebe operasyonlarını anında yeniden başlatmaya hazırız" açıklamasını yaptı.

Haberde, bu kararın yakın zamanda gerçekleşen bir “saldırı” nedeniyle alındığı ve ABD güçlerinin, aralarında M/T Tifani tankerinin de bulunduğu İran bağlantılı gemilere el koymasının ardından tırmanan gerilimin bir sonucu olduğu ifade edildi.

Pentagon ABD askerlerinin gemiye çıktığı anlardan görüntüler paylaştı. Görüntülerde ABD askerlerinin helikopterlerle gemiye indiği görüldü.

İran dün ablukadan geçmeye çalışan yaptırımlı Touska tankerini de vurduğu, daha sonra da çıkarma yaptığı anları paylaşmıştı.

Bu paylaşım üzerine İran Devrim Muhafızları 'ABD'ye misilleme yapılacağını' duyurmuştu.

İSLAMABAD GÖRÜŞMELERİ SÖNÜK KALDI

ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran ile süregelen savaşı sonlandıracak muhtemel bir anlaşmayı görüşmek üzere Salı sabahı İslamabad’a gidiyor.

Bölgedeki diplomatik trafik zirveye ulaşırken, Tahran ve Washington arasındaki müzakerelerin içeriğine dair çelişkili raporlar süreci belirsizliğe sürüklüyor.

Al Jazeera ve The Wall Street Journal gibi uluslararası kaynaklar, her iki ülkenin ön heyetlerinin İslamabad’a vardığını bildirdi.

Ancak İran devlet medyası IRIB, Tahran’ın henüz bir heyet göndermediğini ve Washington’un tutumu değişmeden masaya oturulmayacağını duyurdu.

The New York Times, Pakistanlı arabuluculara dayandırdığı haberinde, İran Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın görüşmelerin ikinci oturumuna katılmasının beklendiğini öne sürdü.

Al Hadath’a konuşan Pakistanlı yetkililer ise görüşmelerin planlandığı gibi gerçekleşeceğini aktardı.

Sürecin arka planında İran içindeki siyasi görüş ayrılıkları dikkat çekiyor. Axios, dini lider Mücteba Hamaney’in müzakereler için yeşil ışık yaktığını belirtirken, Devrim Muhafızları’nın ABD ablukası tamamen kalkmadan masaya oturulmaması yönünde sert bir tutum sergilediği ifade etti.

Galibaf, Tahran’ın "tehdit altında müzakere etmeyeceğini" vurgularken; Başkan Trump, bir uzlaşma sağlanamaması halinde İran’ın enerji santralleri ve köprülerine yönelik yeni bir bombardıman dalgası başlatacağı uyarısında bulundu.