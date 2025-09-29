Chicago şehir merkezinde çekilen ve kısa sürede sosyal medyada yayılan bir video, yaklaşık on ABD Gümrük ve Göç İdaresi (ICE) ajanının bir yemek kuryesini kovaladığı anlar görüntülendi.

Taktik teçhizatla donatılmış ajanların koşuşturması ilk olarak GrayStak Media’nın kurucusu Christopher Sweat tarafından “özel haber” etiketiyle paylaşıldı. Görüntülerde, kovalanan kişinin tüm ajanlardan sıyrılmayı başardığı görülüyor.

Olayın kısa süreli bir kargaşaya dönüştüğünü belirten Sweat, kuryenin güvenlik güçleriyle yalnızca sözlü tartışma yaşadığını söyledi.

Sweat, “Fiziksel bir temas ya da tehdit edici bir davranış olmadı” dedi. Açıklaması, videoyu görenlerin sosyal medyada hızla yorum yapmaya başlamasıyla birlikte büyük ilgi gördü.

TRUMP'IN EN SEVDİĞİ AJANS, ICE

ICE ajanları, Chicago'da göçmenleri erkek, kadın, yaşlı, çocuk demeden yakalayarak merkezlere götüren bir örgüt haline geldi.

Ajanlar, sokaklarda uzun namlulu silahlar ve çelik yeleklerle gezerek, yüzleri örtülü bir şekilde eyleme geçebiliyor. ICE yetkilileri, olay hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Görüntüler milyonlarca kez izlendi ve özellikle X platformunda en çok konuşulan konular arasına girdi.