Türk vatandaşlarının Avrupa ve ABD'ye yaptığı vize başvurularındaki ret oranı son yıllarda artış gösterirken, başvurusu reddedilenler kervanına AKP'li eski milletvekili Mehmet Metiner de katıldı.



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD vize başvurusunun reddedildiğini duyuran Metiner, yaşadığı süreci takipçileriyle paylaştı.



Metiner paylaşımında yaşananları şu ifadelerle anlattı:





"20 Nisan 2026 Pazartesi, yani bugün, saat 08:15’te ABD Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulundum.

Elimde Dışişleri Bakanlığımızdan yazıyla.

Fotoğrafım alındı, parmak izim alındı vd işlemlerden sonra

11 nolu bölmedeki kişinin sorularını cevapladım.

Diplomatik pasaportuma bakıp durdu.

“Milletvekili misiniz?” dedi.

“Ayrıca gazeteciniz” dedi.

“Evet” dedim.

“Bekler misiniz?” dedi.

İlerdeki bir hanımefendiye pasaportumu gösterdi. O arada konuştular. Dönüp geldi.

“Oturma yerinde bekler misiniz?” dedi. “Biz sizi çağıracağız.”

Yaklaşık 45 dakika beklettiler.

Benden çok sonra gelenler bile işlemlerini yapıp gittiler.

Kalkıp bankodaki görevliye gittim.

“Elimde Dışişleri Bakanlığımızın yazısı var. Diplomatik pasaportum var. Bu şekilde bekletilmem hiç hoş değil ve onur kırıcı. Bekletilmeye devam edilecekse pasaportumu geri istiyorum” dedim.

Sağolsun görevli arkadaş ilgilendi.

Kısa bir süre sonra 11 nolu bölmeye çağrıldım.

Talebimin reddedildiğini elime bir kâğıt vererek ilettiler.

Dışişleri Bakanlığımızın ilgili genel müdürüne bu durumu ilettim.

Üzülerek öğrendim ki biz aynısını ABD’lilere yapmıyormuşuz.

Mütekabiliyet bu konuda yokmuş.

O zaman buradan soruyorum:

Vize vermeyecek birinin parmak izini hem de etraflıca niçin alıyorlar?

Umarım Dışişleri Bakanlığımız bu konuda gereğini yapar.

ABD’nin vize talebime niçin olumsuz cevap verdiği bilinmeyen bir şey değil.

Sebebi ABD ve İsrail politikalarına karşı çıkmak.

Medyada bunu yüksek sesle dile getirmek.

Özgürlük anlayışları bu kadar işte!

Doğrusu vize vermeyeceklerini tahmin ediyordum.

Yanılmadım.

Buna rağmen test etmek amacıyla başvuruda bulundum.

Olanda hayır vardır.