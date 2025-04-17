ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında Çin'e ihraç edilen çiplere de sınırlama gelirken, ABD merkezli yapay zekâ çipleri devi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang bugün Çin'in daveti üzerine başkent Pekin'e gitti.

ABD Ticaret Bakanlığı, bu hafta Nvidia'nın H20 adlı ve AMD'nin MI308 adlı yapay zekâ çiplerine yönelik Çin'e yapılan ihracatlarda yeni lisans yükümlülükleri getirmişti.

ABD'nin bu kararı, yıl sonuna kadar H20 sevkiyatı bekleyen Çinli teknoloji şirketleri için belirsizliğe neden olurken, Nvidia'ya 5.5 milyar dolarlık bir kayıp yaşatabilir.

Nvidia, Huang'ın Çin'deki gündemine dair sorulara henüz yanıt vermedi.

Çin devlet televizyon kanalı CCTV'nin haberine göre, Huang Pekin ziyaretinde, "Çin, Nvidia için çok önemli bir pazar ve Çin'le iş birliği yapmaya devam etmeyi umuyoruz" dedi.

Nvidia, H20 çiplerinin süper bilgisayarlarda kullanılma ihtimali sebebiyle bu çiplerin Çin'e satışını ABD'nin sınırladığını açıklamıştı. H20 çiplerinin işlem kapasiteleri diğer Nvidia çiplerine nazaran daha kısıtlı olsa da bellek yongalarına ve diğer çiplere bağlantı hızları sınırlandırılmadı.