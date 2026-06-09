Birleşmiş Milletler Küba'ya yönelik ağırlaştırılmış ABD yaptırımlarının bebek ölümlerini artırdığını duyurdu.

Kurum çocuk kanser hastalarının hayatta kalma oranlarının hızla düştüğünü bildirdi. BM İnsan Hakları Komiseri Volker Türk bu durumun 10 milyon nüfuslu ülkeyi temel ihtiyaçlardan mahrum bıraktığını belirtti. Vatandaşlar su ve gıda ile sağlık hizmetlerine erişemiyor.

Son yaptırımlardan sonra elektrik kesintilerinin günde 20 saati aştığı Küba'da tıbbi hizmetler çalışamaz hale geldi.

Kamu sağlığı verilerine göre bebek ölüm oranı bin doğumda 9,9'a yükselerek ikiye katlandı.

Çocukluk çağı kanserinden hayatta kalma oranı yüzde 85'ten yüzde 65'e geriledi. Temel ilaç stokları da yüzde 30 seviyesine kadar düştü.

'ÇOCUKLAR ÖLÜYOR'

Volker Türk yaptığı açıklamada Washington yönetimine sert tepki gösterdi. Yüksek Komiser “Bu kısıtlamalar doğrudan Kübalılara ve özellikle en savunmasız olanlara zarar veriyor. Doktorlar temel tıbbi malzemelere ve ilaçlara ulaşamadığı için çocuklar ölüyor. Bu durum kabul edilemez. Bu yaptırımlar derhal kaldırılmalıdır” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise bu eleştirilere e-posta yoluyla yanıt verdi. Bakanlık yaptırımların meşru insani yardımları engellemediğini savundu.

Açıklamada yardımların uygun kanallardan yapılması gerektiği belirtildi. ABD yardımların Küba hükümeti yerine doğrudan Küba halkına fayda sağlamasını şart koşuyor.

Washington yönetimi gıda ve tıbbi malzemelerin genel olarak ambargonun dışında tutulduğunu ekledi.

HÜKÜMETİ DÜŞÜRMEK İÇİN HALKA EZİYET

Washington yönetimi 67 yıldır adayı yöneten komünist hükümeti devirmek istiyor. Bu amaçla Küba ekonomisi üzerindeki baskı sürekli devam

ABD ocak ayı başında Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu yakaladı. Ardından bu ülkenin Küba'ya yaptığı petrol ihracatını tamamen kesti.

Donald Trump Küba'ya yakıt sağlayan her ülkeyi gümrük vergileriyle tehdit etti. Özel sektör kendi benzin ve dizelini ithal edebiliyor.

Buna rağmen fiili abluka başladığından beri adaya sadece tek bir Rus ham petrol tankeri ulaştı. Diğer yandan Trump yönetimi Küba'ya 100 milyon dolarlık insani yardım sözü verdi.

Ancak bu yardımın hükümet kanalları dışından iletilmesi gerekiyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Papa 14. Leo ile Roma'da görüştükten sonra konuştu.

Rubio “Ülkeyi ve ekonomiyi yok eden bu beceriksiz rejimin zarar verdiği Küba halkına yardım etmek istiyoruz.” dedi.