Sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulunan Barrack, Suriye halkının “yıllardır maruz kaldığı hayal edilemez acılar ve zulmün” artık sona ermesi gerektiğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik bazı yaptırımları kaldırma kararını da "ilkeli bir adım" olarak nitelendiren Barrack, bu adımın “ülke halkına umut dolu bir geleceğe geçiş şansı sunduğunu” belirtti.

'İNTİKAM DÖNGÜSÜ SONA ERMELİ'

Sahadaki sert çatışmaların ve kabileler arası intikam döngülerinin, yeni kurulan Suriye hükümetinin kırılgan yapısını daha da zayıflattığını ifade eden Barrack, şunları söyledi:

“Tüm taraflar, derhal silahlarını bırakmalı, düşmanlıkları sona erdirmeli ve kabileler arası intikam döngüsünden vazgeçmeli. Suriye, barış ve diyaloğun hâkim olması gereken çok kritik bir dönemeçte bulunuyor ve bu adım gecikmeden atılmalı.”

17.00 İTİBARIYLA ÇATIŞMALAR DURDU

Barrack, yaptığı bir diğer paylaşımda ise tarafların 17.00 (Şam saatiyle) itibarıyla çatışmaları durdurmaya yöneldiğini açıkladı. Ateşkesin sürdürülebilir olması için “şiddetin durması, masum sivillerin korunması, insani yardımların geçişine izin verilmesi ve tarafların gerilimi düşürmeye yönelik somut adımlar atması” gerektiğini belirtti.

Barış sürecinde bir sonraki adımın tutuklu ve tutsakların karşılıklı değişimi olduğunu vurgulayan Barrack, bu sürece ilişkin lojistik hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde son günlerde yaşanan çatışmalar, hükümetin taraflara yaptığı baskı ve çağrı sonucu büyük ölçüde sona erdi. Bölgedeki Bedevi Arap savaşçılar ve onlara destek veren aşiret güçleri kentten çekildi.

Ancak geçmişte yapılan ateşkeslere bazen uyan, bazen karşı çıkan ve İsrail tarafından desteklendiği öne sürülen Dürzi lider Hikmet el-Hecri’nin tutumu merak konusu olmaya devam ediyor.