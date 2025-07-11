Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Osmanlı Millet Sistemini uygulaması gerektiğini söyleyen ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Gazeteci Yunus Paksoy'un sorularını yanıtlayan Barrack, PKK'nın silahları yakmasının ardından Ortadoğu'da oluşacak duruma dair de dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

'SDG DEDİĞİNİZ YPG'DİR'

Tom Barrack'ın açıklamaları şöyle:

"SDG’ye bağımsız devlet kurma borcumuz yok. SDG dediğiniz, YPG'dir. YPG, PKK'nın bir türevidir. Amerikalılar arasında şöyle bir duygu var: 'SDG ile ortaktık, onlara borçluyuz.'"

'ÖZGÜR KÜRDİSTAN OLMAYACAK'

"Asıl mesele şu: Biz onlara ne borçluyuz?

- Onlara, bir devlet içinde bağımsız bir hükümet kurmaya borçlu değiliz. Onlara, makul bir şekilde yeni bir yönetime geçiş sürecinde bir yol sunma borcumuz var. Ayrı ayrı Dürzi güçleri Dürzi gibi giyinip, Alevi güçleri Alevi gibi giyinip, Kürt güçleri Kürt gibi giyinip böyle devam eden bir yapı olmaz. Tek bir yapı olacak.

- Özgür Kürdistan olmayacak, özgür SDG devleti olmayacak. Şam-SDG anlaşması işe yaramadı, SDG artık makul olmalı. SDG ya makul olur ya da alternatif gündeme gelir."