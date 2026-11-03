ABD'de ara seçimler kapsamında oy verme işlemi başladı.
Ülke genelinde milyonlarca seçmen, Kongre'deki temsilcileri belirlemek üzere sandık başına gidiyor.
Seçimlerde 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nin tüm sandalyeleri ile 100 üyeli Senato'nun 35 sandalyesi için yarış yaşanıyor.
Oy verme işlemi ilk olarak Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Hampshire, New Jersey, New York ve Virginia eyaletlerinde yerel saatle 06.00'da (TSİ 14.00) başladı.
SANDIKLAR KAPANDIKTAN SONRA OY SAYIMINA GEÇİLECEK
Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçilecek. İlk sonuçlarla birlikte Temsilciler Meclisi ve Senato'daki yeni sandalye dağılımı belli olmaya başlayacak.
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