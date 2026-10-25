ABD’de 3 Kasım 2026’da gerçekleştirilecek ara seçimler, yalnızca Donald Trump yönetiminin önümüzdeki iki yıldaki siyasi hareket alanını değil, Türkiye’nin Washington ile yürüttüğü kritik savunma dosyalarını da etkileyebilir. Türkiye’nin F-35 programına yeniden katılma talebi ve yerli savaş uçağı KAAN’da kullanılacak ABD yapımı motorların tedariki, seçimlerin ardından Kongre’de oluşacak güç dengesiyle yakından ilişkili iki önemli başlık olarak öne çıkıyor.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün yayımladığı TÇE Seçim Rehberi II: 2026 ABD Ara Seçimleri başlıklı raporda, Cumhuriyetçilerin Kongre’nin iki kanadındaki çoğunluğunu kaybetme ihtimalinin Türkiye açısından da sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor. Rapora göre Kongre’deki siyasi dengelerin değişmesi, Trump’ın Türkiye’ye yönelik olumlu açıklamalarının uygulamaya geçirilmesini güçleştirebilir.

F-35 VE KAAN İÇİN KRİTİK SEÇİM

Raporda, Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarına ilişkin talebi ile KAAN projesinde kullanılacak motorların tedariki konusunda henüz somut bir sonuca ulaşılmadığına dikkat çekiliyor. Trump’ın bu iki başlıkta verdiği olumlu mesajlara rağmen süreçlerin önünde önemli engeller bulunuyor.

Türkiye’nin F-35 programına dönüşünün önündeki temel sorunlardan biri, Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemleriyle bağlantılı yasal kısıtlamalar. Raporda, Trump’ın siyasi desteğinin bu engelleri tek başına ortadan kaldırmaya yetmediği vurgulanıyor.

KAAN için ABD yapımı motorların tedarikinde ise Haziran 2026’da Kongre’ye bildirim aşamasına geçildi. Ancak rapora göre bu gelişmeye rağmen motorların teslimatı henüz gerçekleşmedi. Dolayısıyla Türkiye açısından hem F-35 dosyası hem de KAAN’ın motor tedariki, ABD’deki siyasi gelişmelerin etkileyebileceği bekleyen konular arasında yer alıyor.

KONGRE’DE ÇOĞUNLUK DEĞİŞİRSE NE OLACAK?

ABD ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi’ndeki 435 sandalyenin tamamı ve Senato’daki 35 sandalye için oy kullanılacak. Seçimlerin ardından Cumhuriyetçilerin iki kanattaki çoğunluklarını koruyup koruyamayacağı belli olacak.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün değerlendirmesinde, Demokratların özellikle Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtiliyor. Senato’daki yarışın ise kritik eyaletlerdeki sonuçlara bağlı olduğu ifade ediliyor.

Kongre’de Demokratların çoğunluğu elde etmesi durumunda, Türkiye’nin savunma alanındaki taleplerine yönelik denetim ve itirazların güçlenmesi ihtimali bulunuyor. Bu tablo, Trump yönetiminin Ankara’ya yönelik olumlu yaklaşımını somut kararlara dönüştürmesini zorlaştırabilir.

Bununla birlikte rapor, seçim sonuçlarının henüz kesinleşmediğini ve anketlerde Demokratlar lehine görülen tablonun sandıkta aynı şekilde ortaya çıkacağının garanti olmadığını da vurguluyor.

TRUMP’A YÖNELİK TEPKİ SEÇİM SONUÇLARINI ETKİLEYEBİLİR

Raporda yer verilen CNN anket ortalamasına göre, 24 Eylül-6 Ekim 2026 döneminde Trump’ın görev performansını onaylayanların oranı yüzde 33’te kalırken, onaylamayanların oranı yüzde 66’ya ulaştı.

NBC News’in 11-15 Eylül 2026 tarihli araştırmasında ise seçmenlerin yüzde 43’ü, Kongre seçimlerinde Trump’a karşı mesaj vermek amacıyla oy kullanacağını belirtti. Trump’a destek mesajı vermek için oy kullanacağını söyleyenlerin oranı yüzde 27 olarak ölçüldü.

Raporda, seçmenlerin ekonomi yönetimi, enflasyon, sağlık hizmetleri ve İran’daki savaş gibi konulardaki değerlendirmelerinin de seçim yarışında etkili olacağı belirtiliyor. Demokratların ekonomi ve enflasyon başlıklarında Cumhuriyetçilere karşı avantaj elde etmesi, Temsilciler Meclisi ve Senato yarışlarının seyrini değiştirebilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

SENATO YARIŞI DAHA BELİRSİZ

Senato’da Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların 45 sandalyesi bulunuyor. Demokratlarla birlikte hareket eden iki bağımsız senatör de hesaba katıldığında karşı blok 47 sandalyeye ulaşıyor. Demokratların kontrolü ele geçirebilmesi için mevcut sandalyelerini koruyarak Cumhuriyetçilerden net dört sandalye kazanması gerekiyor.

Raporda Kuzey Carolina, Alaska, Iowa, Maine, Ohio, Texas ve Kansas gibi eyaletlerdeki yarışların Senato’daki güç dengesi açısından önem taşıdığı belirtiliyor. Özellikle Cumhuriyetçilerin geleneksel olarak güçlü olduğu bazı eyaletlerdeki çekişmenin, seçimlerin genel sonucunu etkileyebileceği değerlendiriliyor.

3 KASIM SONRASI GÖZLER ANKARA-WASHINGTON HATTINDA

ABD’de ara seçimlerin sonucunda Kongre’de oluşacak yeni tablo, Trump’ın kalan görev süresindeki siyasi hareket alanını belirleyecek. Bu durum, Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarına yeniden erişim talebi ve KAAN için motor tedariki gibi savunma alanındaki kritik dosyalara da yansıyabilir.

Rapora göre Trump’ın Türkiye’ye yönelik olumlu mesajlarının somut adımlara dönüşmesi, yalnızca başkanın yaklaşımına değil, Kongre’deki siyasi dengelere ve mevcut yasal engellere de bağlı. Bu nedenle 3 Kasım seçimleri, Türkiye’nin iki önemli savunma başlığında nasıl bir süreçle karşılaşacağı açısından yakından izlenecek.