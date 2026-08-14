ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, Perşembe günü düzenlenen 25 milyar dolar tutarındaki 30 yıllık tahvil ihalesinde faiz oranları yüzde 5,22 seviyesine kadar çıktı.

Bu oran, 30 yıllık tahvil ihalelerinin yaklaşık beş yıl süreyle askıya alınmasından hemen önce, Ağustos 2001’de ödenen yüzde 5,52’lik faizden bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Son ihaledeki faiz oranı; Temmuz ayındaki bir önceki 30 yıllık ihalede yüzde 5,06, Trump’ın ikinci başkanlık döneminin başladığı Ocak 2025 öncesinde ise yüzde 4,91 seviyesindeydi.

Çarşamba günü gerçekleştirilen 42 milyar dolarlık 10 yıllık tahvil ihalesinde de 2007’den bu yana görülen en yüksek faiz oranı kaydedilmişti.

BORÇLANMA MALİYETLERİNDE ARTIŞ VE KAMU BORCU BASKISI

Borçlanma maliyetlerindeki bu sıçrama, ABD’nin toplam borç stokunun yaklaşık 40 trilyon dolara ulaşması ve borcun gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşmasıyla eş zamanlı gerçekleşti. Sorumlu Bir Federal Bütçe Komitesi verilerine göre, halkın elindeki borç miktarının GSYH’ye oranı 2026’nın ilk çeyreğinde bu seviyeyi aştı.

Tarafsız Kongre Bütçe Ofisi öngörülerine göre ise ulusal borcun, on yılın sonuna kadar İkinci Dünya Savaşı sonrası zirvesi olan yüzde 106’yı geçmesi ve 2036 yılına kadar yüzde 120’ye ulaşması bekleniyor.

Ulusal borç ve borçlanma maliyetleri, koronavirüs pandemisi sürecindeki yüksek harcamaların etkisiyle son on yılda yaklaşık iki katına çıkarken, hükümetin borç servis harcamaları savunma bütçesini geride bıraktı.

ENFLASYON BASKISI VE UZUN VADELİ TAHVİL TALEBİ

Financial Times'ta yer alan habere göre, mali etkenler, İran ile yaşanan çatışmanın tetiklediği enerji fiyatı artışlarının gümrük vergileri ve yapay zeka altyapı harcamalarıyla birleşerek enflasyonist baskıyı artırması sebebiyle daha da derinleşti.

Mayıs ayında yüzde 4,2 ile son üç yılın zirvesine çıkan yıllık enflasyon, Temmuz’da yüzde 3,4’e gerilese de Federal Rezerv’in hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdü. Piyasadaki risklere rağmen uzun vadeli tahvillerin sunduğu yüksek getiriler talebi destekledi.

İhalede talebi gösteren karşılama oranı 2,39 olarak gerçekleşerek son altı ihalenin ortalamasının üzerine çıktı. Hazine Bakanlığı, uzun vadeli menkul kıymet ihale büyüklüklerini önümüzdeki birkaç çeyrek boyunca mevcut seviyelerde tutacağını ve artan finansman ihtiyacını kısa vadeli hazine bonoları üzerinden karşılayacağını belirtti.

Analysts, bu stratejinin getiriler üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sınırlayacağını, ancak kısa vadeli borçlanmaya ağırlık vermenin borç stokunu faiz dalgalanmalarına karşı daha hassas hale getirebileceğini ifade ediyor.