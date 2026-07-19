ABD ordusu iki gündür kayıp veriyor; ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), iki askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

CENTCOM açıklamada, kuzey Irak'ta İran'a ait olduğu belirtilen tek yönlü saldırı insansız hava aracının (İHA) patlamamış mühimmatının kontrollü imhası sırasında 1 ABD askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Olayda 1 ABD askerinin de hafif yaralandığı açıklandı.

KALINTILAR TESPİT EDİLDİ

CENTCOM ayrıca, 17 Temmuz'da İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne düzenlediği saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, daha önce iki askerin hayatını kaybettiği anımsatılırken olay yerinde kimliği henüz doğrulanmayan ceset kalıntılarının bulunduğu belirtildi.

Kalıntıların kimliğinin belirlenmesine yönelik inceleme sürecinin sürdüğü ifade edildi.

CENTCOM, dün yaptığı açıklamada, Ürdün'deki ABD üssünü hedef alan İran saldırısında 2 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin ise kayıp olduğunu duyurmuştu.