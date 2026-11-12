ABD'de Meçhul Asker Anıtı'nda nöbet tutan bir ABD Ordusu askeri, çarşamba günü düzenlenen Gaziler Günü töreninin ardından anıt yakınında gülerek yüksek sesle konuşan Savunma Bakanı Pete Hegseth ve üst düzey danışmanlarından oluşan grubu yüksek sesle uyardı.

Arlington Ulusal Mezarlığı'nda Gaziler Günü kapsamında gerçekleştirilen ve Başkan Donald Trump ile Başkan Yardımcısı JD Vance'in de katıldığı törenin ardından Hegseth; eşi Jennifer, Özel Kalem Müdürü Ricky Buria, Özel Kalem Müdür Yardımcısı Patrick Weaver ve kıdemli danışmanı ile yardımcısı Tami Radabaugh ile birlikte anıtın önünde durarak fotoğraf çektirdi.

Fotoğraf çekiminin ardından gruptaki bazı kişilerin gülüp sohbet etmesi üzerine anıtın önünde devriye gezen asker seslenerek gruba müdahale etti.

Grup alandan ayrılırken devriyesini durdurup onlara dönen nöbetçi, "Tüm ziyaretçiler her zaman sessizlik ve saygı ortamını korumalıdır" diye seslendi.

PENTAGON AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin açıklama yapan Pentagon Başsözcüsü Sean Parnell, "Asker, herkese adaba uygun davranmayı doğru ve saygılı bir şekilde hatırlattı" dedi.

Parnell açıklamasında, "Bakan ve tüm Bakanlık, kadın ve erkek askerlerimizin Amerika'yı güvende tutmak için yaptığı fedakarlıkları her zaman onurlandırdı ve onurlandırmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Hegseth hakkındaki azil süreci ve Trump'ın desteği Savunma Bakanı Hegseth, görevden ayrılmaya hazırlanan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Thomas Massie'nin hakkında azil maddeleri sunmasının ardından son günlerde yeniden inceleme ve baskı altına girmişti.

Salı gecesi gerçekleştirilen usul oylamasında Cumhuriyetçilerin azil sürecinin ilerlemesini engellemesi, Hegseth ve destekçilerinin haklı çıktıklarını savunmalarına yol açtı.

MEÇHUL ASKER ANITI NEDİR?

ABD'deki en kutsal savaş anıtlarından biri kabul edilen Meçhul Asker Anıtı, I. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden kimliği belirsiz bir askerin anıt mezarı.

"The Old Guard" olarak bilinen 3. Piyade Alayı'na mensup askerler, 1948 yılından bu yana hava koşulları ne olursa olsun günün 24 saati anıtta nöbet tutuyor.

Yabancı devlet adamları, başkanlar, tanınmış isimler ve siyasetçiler, Amerikalı askerlere saygılarını sunmak amacıyla anıtı sık sık ziyaret ediyor.