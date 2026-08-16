Hatemi, ödül programının katılmak isteyenlerden gelen talepler üzerine hazırlandığını söyledi. Ödül miktarı 5 milyar tümen, yaklaşık 30 bin dolar olarak belirlenirken, bir ABD askerinin öldürülmesi ya da yakalanarak İran makamlarına teslim edilmesi halinde ödeme yapılacağı açıklandı. Kadınların ise aynı eylem karşılığında iki kat ödül alacağı duyuruldu.

KADINLARA İKİ KAT ÖDÜL VERİLECEK

İran'ın açıkladığı sistemde ödül miktarı eylemi gerçekleştiren kişiye göre değişiyor. Bir ABD askerinin öldürülmesi veya yakalanarak teslim edilmesi karşılığında 30 bin dolar verileceği açıklanırken, bunu bir kadının gerçekleştirmesi halinde ödülün ikiye katlanacağı duyuruldu.

İran kaynaklarında yer alan bir başka ayrıntıya göre olay sırasında kullanılan silah da İran ordusu tarafından piyasa değerinin iki katına satın alınacak ve daha sonra özel bir müzede sergilenecek. Bu ayrıntı İran devlet medyasına dayandırılıyor ve bağımsız kaynaklarda henüz geniş biçimde doğrulanmış değil.

ABD'NİN İRAN'DA KARA BİRLİĞİ BULUNMUYOR

Açıklamanın dikkat çeken taraflarından biri ise İran topraklarında bilinen geniş çaplı bir ABD kara gücü konuşlandırmasının bulunmaması. Bu nedenle ödül kararının pratikte nerede uygulanacağı belirsizliğini koruyor. Hatemi de açıklamasında herhangi bir bölge veya operasyon alanı belirtmedi.

Karar, İran ile ABD arasındaki gerilimin yeniden yükseldiği bir dönemde geldi. Taraflar arasındaki karşılıklı sert açıklamalar sürerken, ödül duyurusu da askeri gerilimin yanında yürütülen psikolojik ve propaganda mücadelesinin yeni adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.