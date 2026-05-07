Trump yönetimi ulusal petrol rezervlerini doldurmak adına askeri üslerin altındaki petrol kaynaklarını kullanmak için planlar hazırlıyor.

Bu stratejik hamle İran savaşı sebebiyle tarihin en düşük seviyelerine gerileyen Stratejik Petrol Rezervi'ni yeniden canlandırmayı hedefliyor.

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından sonra Amerika genelinde benzin fiyatları galon başına dört buçuk doları aşarak rekor seviyelere ulaştı.

Biden dönemindeki Ukrayna krizi ile Trump'ın İran çatışması sırasında verdiği 172 milyon varillik kullanım emri stokları ciddi oranda eritti.

Enerji Bakanlığı yetkilileri rezervlerin doluluk oranını bir ulusal güvenlik meselesi olarak görüyor.

Federal araziler altındaki enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ile dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.

Bu adım sayesinde özel sektöre milyarlarca dolar ödeme yapma zorunluluğu da ortadan kalkacak.

İŞ ÖZEL SEKTÖRDEN ÇIKIYOR

Hükümet kendi topraklarındaki madenleri doğrudan çıkararak enerji bağımsızlığını güçlendirmeyi planlıyor.

Enerji Bakanı Chris Wright geçtiğimiz ay katıldığı bir forumda federal hükümetin kontrolü alıtnda kalan kaynaklar için yaratıcı yollar deneyeceklerini belirtti.

Wright konuşmasında "Petrol sahalarının tam ortasında askeri üslerimiz ve tesislerimiz bulunuyor ancak bu kaynakların altında hiçbir geliştirme çalışması yapılmıyor. Bu durum gerçekten çılgınlık. Tüm bu kaynaklar orada öylece duluyor" ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca pragmatik çözümlerle rezervleri doldurma kararlılığında olduklarını ve yaratıcı yöntemlere ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Askeri tesislerde sondaj yapılması aslında yeni bir fikir değil. Louisiana eyaletindeki Barksdale Hava Üssü onlarca yıldır bu tür kiralama işlemlerine izin veriyor.

Trump yönetimi Eylül 2025 tarihinde B-52 bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapan bu üssün altındaki araziler için sondaj haklarını çoktan sattı.

Kongre rezervlerin doldurulması adına gerekli olan devasa bütçeleri sağlamak konusunda isteksiz. bu nedenle hükümet doğrudan üretim modeline odaklanıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu tarafından yapılan 2025 yılı analizine göre savunma ve içişleri bakanlıklarına ait federal arazilerin altında yaklaşık 29 milyar varil petrol yatıyor.