ABD Donanması’na ait USS Tripoli gemisinde görev yapan bir deniz piyadesinin ailesine gönderdiği yemek fotoğrafında, tepsinin büyük bölümünün boş olduğu, yalnızca az miktarda kıyılmış et ve bir tortilla bulunduğu görüldü. Benzer bir görüntü de USS Abraham Lincoln gemisinden paylaşıldı. Fotoğrafta birkaç haşlanmış havuç, kuru bir köfte ve işlenmiş et parçası yer aldı.

‘MALZEMELER TÜKENİYOR’

USAToday’de yer alan habere göre, ailelerle paylaşılan mesajlarda, gemilerde yiyeceklerin kısıtlı dağıtıldığı, taze gıdaya erişimin bulunmadığı ve görev süresince limana yanaşma ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi. Bir askerin mesajında “Malzemeler tükeniyor” ifadesi yer alırken, başka bir mesajda “Moral tarihin en düşük seviyesinde” ifadesi yer aldı.

‘GÖREV SÜRELERİ REKORA ULAŞTI’

Öte yandan, ABD’nin bölgedeki askeri sevkiyatı kapsamında USS Gerald R. Ford başta olmak üzere birçok savaş gemisinin uzun süre denizde kaldığı, bazı gemilerin görev sürelerinde rekor seviyelere ulaştığı belirtildi.

GÖNDERİLER ASKIYA ALINDI

Gelişmeler yalnızca gemilerdeki yaşam koşullarıyla sınırlı kalmadı. ABD Posta Servisi, çatışmalar nedeniyle Ortadoğu’daki 27 askeri posta koduna gönderileri geçici olarak askıya aldı. Ordu yetkilileri, kararın hava sahası kapanmaları ve lojistik sorunlardan kaynaklandığını açıkladı. Askıya alınan gönderilerin iade edilmeyeceği, hizmet yeniden başladığında teslim edileceği bildirildi.

KOLİLER ALICILARA ULAŞMADI

Posta hizmetinin durdurulması, asker ailelerinin gönderdiği yardım paketlerinin de yolda kalmasına neden oldu. Gıda, hijyen ürünleri ve moral amaçlı hazırlanan kolilerin büyük bölümünün henüz alıcılara ulaşmadığı öğrenildi.

‘İHTİYAÇLAR EKSİKSİZ KARŞILANMALI’

Asker yakınları, yaşanan durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, görev başındaki personelin temel ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar ise savaş koşullarında lojistik aksaklıkların geçmişte de yaşandığını, ancak mevcut durumun hem tedarik zinciri hem de iletişim açısından ciddi bir sınav olduğunu ifade ediyor.