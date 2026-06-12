ABD ordusu Avrupa'daki onlarca savaş uçağını bölgeden çekme kararı aldı. İki kıdemli Avrupalı yetkilinin aktardığına göre bu karar haziran ayı başında Avrupa ülkelerine iletildi.

Bu karar, NATO'nun uzun menzilli saldırı düzenleme ve istihbarat toplama kabiliyetini doğrudan etkileyecek.

Yıllardan beri Avrupa'yı koruyan uçaklar, yıllardan beri kendilerine ev sahipliği yapan Avrupa üslerini terk edecek.

Alman basın Die Welt'in haberine göre planlanan azaltmalar kapsamında Avrupa'daki F-16 ve F-15E savaş uçaklarının sayısı yaklaşık 150'den 100'e indirilecek.

Deniz karakol uçaklarının sayısı 26'dan 15'e düşürülürken, bölgeye tahsis edilen 8 yakıt ikmal tanker uçağının tamamı çekilecek.

Ayrıca füze fırlatma kapasiteli bir denizaltı, bir uçak gemisi, bu gemide bulunan çok sayıda savaş uçağı ve savaş gemisi ile Avrupa'nın savunması için ayrılan iki bombardıman uçağı grubundan biri farklı bölgelere kaydırılacak.

Pentagon yetkilileri net rakamlar hakkında yorum yapmaktan kaçındı. ABD Avrupa Komutanlığının geçtiğimiz hafta yaptığı genel azaltma niyetini içeren açıklamayı işaret etti.

AVRUPA'YI KORKUTAN KARAR

ABD'li yetkililer, bu azaltma takviminin Avrupa'nın hazırlık yaptığından çok daha erken bir tarihte yürürlüğe gireceğini belirtti.

Kuvvetlerin ani bir şekilde çekilmesinin, NATO'nun Rus denizaltı trafiğini izleme ve Rusya topraklarına Tomahawk füzeleri fırlatma yeteneğini zayıflatacağı ifade edildi.

Avrupa ülkelerinin benzer füze sistemleri bulunmasına rağmen, uzmanlar bu silahların ABD tarafından kullanılmasının Rusya karşısında daha büyük bir caydırıcılık unsuru oluşturduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünden Giuseppe Spatafora, bu kesintilerin tek tek yönetilebileceğini ancak bir bütün olarak Avrupa'nın genel caydırıcılık hazırlığına ciddi zorluklar getireceğini belirtti.

Bu karar, Avrupa'nın olası bir Rusya saldırısına karşı acilen savunmaya geçtiğini ifade etti. Mayıs ayı sonlarında bir Rus insansız hava aracının Romanya'da bir konut bloğuna çarpması ve hava sahası ihlalleri, Rusya'nın saldırganlığını Ukrayna dışına yayabileceği endişesini artırdı.

Başkan Trump, ABD'nin NATO'ya yaptığı katkıların yükünden uzun süredir şikayetçi olurken, müttefiklerin kendi savunmaları için daha fazla harcama yapması gerektiğini savundu.

İngiltere Savunma Bakanı askeri harcamaların yetersizliği nedeniyle istifa ederken, Almanya ise Fransa ve İspanya ile ortak yürüttüğü yeni nesil savaş uçağı projesinden çekildiğini doğruladı.

Alman Milletvekili Anton Hofreiter, Trump başkan olduğu sürece ABD'nin acil bir durumda Avrupa'nın yardımına geleceğine dair güvenin sarsıldığını ifade etti.