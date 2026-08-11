Azerbaycan Dışişleri Bakanlığınca paylaşılan bildiride, bir yıl önce Trump'ın Aliyev ve Paşinyan ile Beyaz Saray'da tarihi bir zirve gerçekleştirdiği, Aliyev ve Paşinyan'ın barış için Ortak Bildiri imzaladığı hatırlatıldı.

Bildiride, üç liderin huzurunda Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının "Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Tesisi Hakkında Anlaşma" taslağını parafladığı belirtildi.

Üç ülkenin, zirvenin birinci yıl dönümünde elde edilen ilerlemelerden "derin gurur" duyduğu ifade edilen bildiride, onlarca yıl süren çatışmayı sona erdiren temelin güçlendirilerek Güney Kafkasya'nın daha müreffeh bir geleceğe taşınması konusunda kararlılık vurgulandı.

Bildiride, barışın sağlanmasına yönelik tarihi çabaların takdiri olarak Aliyev ve Paşinyan'ın birlikte Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiği kaydedildi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırı boyunca istikrarın korunduğu hatırlatılan bildiride, iki tarafın ilişkilerin normalleştirilmesi, sınırların belirlenmesi ve kalıcı istikrarın sağlanması için güven artırıcı adımlar attığı kaydedildi.

TRIPP HAYATA GEÇİRİLİYOR

Bildiride, çok modlu bir ulaşım güzergahı olması planlanan Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Güzergahı'nın (TRIPP) fikir aşamasından gerçeğe dönüştüğü belirtildi.

TRIPP'in altyapısının geliştirilmesine öncülük edecek TRIPP Kalkınma Şirketinin kurulmasına ilişkin ABD-Ermenistan anlaşmasının yanı sıra Ermenistan'da mühendislik ve araştırma çalışmalarının sürdüğü aktarılan bildiride, Azerbaycan'ın kendi topraklarında Ermenistan'daki TRIPP'e bağlanacak kara yolu ve demir yolu inşaatını büyük ölçüde tamamladığı kaydedildi.

Üç ülkenin ayrıca TRIPP boyunca elektrik iletim hattının inşasını desteklediğine işaret edildi.

201 MİLYON DOLARLIK DESTEK

Bildiride, ABD'nin Güney Kafkasya ve Orta Asya'daki Trans-Hazar Ticaret Güzergahı'na (Orta Koridor) özel sektör yatırımlarını çekmek amacıyla Trans-Hazar Girişim Fonu'na 201 milyon dolar tahsis ettiği belirtildi.

ABD'nin Azerbaycan ve Ermenistan ile ilişkilerini de derinleştirdiği ifade edilen bildiride, enerji güvenliği, sınır altyapısı ve güvenliği, yapay zeka ve yarı iletkenler alanında inovasyon ile kritik madenler konusunda çeşitli anlaşmalar ve mutabakat zabıtlarının imzalandığı kaydedildi.

Bildiride, Beyaz Saray'daki Barış Zirvesi'nin ruhuna uygun olarak Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik tüm transit kısıtlamalarını tek taraflı olarak kaldırdığı belirtildi.

Son bir yılda Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a ve Ermenistan'dan yaklaşık 60 bin ton yük taşındığı aktarılan bildiride, Azerbaycan'ın ayrıca Ermenistan'a 20 bin ton petrol ürünü tedarik ettiği kaydedildi.

Bildiride, iki ülkenin ikili ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Ayrıca bildiride, iki ülkenin telekomünikasyon operatörlerinin, bölgesel bağlantı güzergahlarının çeşitlendirilmesi, Güney Kafkasya'da güvenilirlik ve dayanıklılığın artırılması ve Avrasya telekomünikasyon ağlarının altyapısının geliştirilmesine katkı sağlayacak bir internet anlaşması imzaladığı aktarıldı.

AGİT MİNSK GRUBU FESHEDİLDİ

Bildiride, çatışma döneminin sona erdiğinin teyidi olarak AGİT Minsk Grubu ve ilgili yapılarının, Azerbaycan ve Ermenistan'ın ortak başvurusu üzerine feshedildiği hatırlatıldı.

ABD'nin davetiyle Azerbaycan ve Ermenistan'ın Barış Kurulu'na katıldığına işaret edilen bildiride, böylece daha barışçıl ve müreffeh bir dünyanın oluşturulması yönündeki çabalarda ABD ile hareket ettiklerini gösterdikleri ifade edildi.

Bildiride, Azerbaycan ve Ermenistan'ın uluslararası tanınmış sınırları içerisindeki egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve yargı yetkisine yönelik "sarsılmaz desteklerini" bir kez daha teyit ettiği ifade edildi.

Üç ülkenin, bölgenin "olağanüstü ekonomik potansiyelinin" ortaya çıkarılmasına bağlılıkları vurgulanan bildiride, ABD ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ikili anlaşma ve mutabakat zabıtlarının tam olarak uygulanmasına ve her iki ülkeyle ikili ilişkilerini güçlendirmeye ABD'nin bağlılığını sürdürdüğü kaydedildi.

Bildirinin sonunda, "Gerçek barış bir günde elde edilmez, ancak Başkan Trump'ın ifade ettiği gibi verilen sözler yerine getiriliyor." ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın kalıcı barışa doğru attığı adımların dünya için örnek teşkil ettiği belirtilen bildiride, bölgenin "parlak ve müreffeh geleceğinin" beklendiği vurgulandı.