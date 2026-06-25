ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile teknik düzeyde yürütülen görüşmelerin devam edeceğini belirterek, heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini açıkladı. Resmi bir ziyaret kapsamında Kuveyt'te bulunan Rubio, gündemdeki gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Görüşmelerin Tarihi ve Katılımcıları Belirlendi Teknik heyetlerin yeniden bir araya geleceğini ifade eden Rubio, toplantı tarihine ilişkin yaptığı açıklamada, "Teknik heyetler, 29 ya da 30 Haziran'da yeniden bir araya gelecek. Yanılmıyorsam tekrar İsviçre'de olacaklar" şeklinde konuştu. Rubio, teknik düzeyde gerçekleştirilecek bu görüşmelere ABD Dışişleri Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı’ndan yetkililerin de katılım sağlayacağını belirtti.
Hürmüz Boğazı Açıklaması Kuveyt'teki resmi teması sırasında Hürmüz Boğazı'nın işletilmesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, uluslararası suların kullanımı karşılığında ücret talep edilmesine tepki gösterdi. Rubio, konuya dair açıklamasında, "Bence uluslararası suları kullanmak için ücret talep eden herhangi bir mekanizmaya tüm dünya karşı çıkacaktır" ifadelerini kullandı.