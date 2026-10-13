İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Avam Kamarasına yaptığı açıklamada, ABD stratejik bombardıman uçaklarının konuşlu bulunduğu Fairford üssüne yönelik önlenen saldırı planının arkasında "neredeyse kesin olarak" İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun olduğunu söyledi.

Başbakan Burnham, değerlendirmelerden sonra saldırının yüksek ihtimalle İran'da koordine edildiği ve Devrim Muhafızları tarafından yönlendirildiğini söyledi.

Burnham,"Topraklarımızdaki bu tehditlere tolerans göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla İngiltere, saldırı planından dolayı ilk kez resmen İran'ı suçladı.

UÇAKLAR TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Söz konusu gelişmenin öncesinde, ABD'ye ait 12 adet B-1 stratejik bombardıman uçağı, İran'ın bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenleyebileceğine işaret eden istihbarat üzerine 10 gün önce RAF Fairford üssünden tahliye edildi.

Uçakları nakletme kararı, İngiliz güvenlik güçlerinin üsse saldırı planladığından şüphelenilen birkaç çifte vatandaş İngiliz-İran vatandaşını gözaltına almasından birkaç gün sonra alındı.

Yakalanan kişilerin planlanan İHA saldırısıyla mı bağlantılı olduğu yoksa farklı bir saldırı mı planladıkları belirsizliğini korurken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İsrail'in İngiltere'ye İran saldırısı tehdidine işaret eden istihbarat sağladığını açıkladı.

İRAN REDDETTİ

Gelişmelerin ardından İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, İran Büyükelçisinin iddia edilen saldırı planını kınamak amacıyla Londra'daki Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını duyurdu.

İran'ın İngiltere Büyükelçisi Seyed Ali Musevi ise resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada iddiaları "kesin bir dille reddettiğini" aktardı.

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Bakanı Stephen Doty ile görüşmesinin ardından konuşan Musevi, İran'ın olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını ifade ederek İngiliz hükümetinden iddialarını destekleyecek kanıtlar sunmasını istedi ve konunun araştırılmasında İngiliz makamlarıyla iş birliği yapmaya hazır olduklarını ekledi.

ABD KINADI

Diğer yandan ABD, İngiltere ve 27 Batılı ülke pazartesi günü ortak bir bildiri yayımlayarak İran'ı kınadı.

Ortak metinde İran; kendilerine ve ortaklarına karşı ölümcül planlar, kundaklama, sabotaj, siber saldırılar ve diğer hibrit faaliyetler dâhil olmak üzere şiddet içeren saldırılar kullanmakla suçlandı.

Grup, RAF Fairford üssüne yönelik tehdidin, Devrim Muhafızlarının gizli ağlar ve vekil aktörler aracılığıyla sınır ötesinde düşmanca faaliyetler yürütme niyetini sürdürdüğünü gösterdiğini savundu.