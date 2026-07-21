ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin 7 Temmuz'da İran'a yönelik hava saldırılarına yeniden başlamasından bu yana bölgedeki çatışmalarda yaklaşık 100 ABD askerinin yaralandığı açıklandı. Bazı askerlerin ağır yaralı olduğu belirtildi.
Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, pazartesi günü yaptığı açıklamada, yaralanan personelin yüzde 96'sının görevlerine geri döndüğünü ifade etti.
Trump yönetiminin zayiat rakamlarını gizlediği yönündeki iddialara yanıt veren Parnell, yaralanmaların büyük çoğunluğunun hafif beyin sarsıntılarından oluştuğunu ve "personelin savaşa dönme kararlılığında olduğunu" belirtti.
4 ASKER ÖLDÜ
Pentagon'un zayiat açıklaması, cuma gecesi Ürdün'deki bir hava üssüne düzenlenen İran saldırısında hayatını kaybeden iki ABD askerinin kimliklerinin duyurulmasının ardından geldi.
Yetkililer, yaşamını yitiren askerlerin Hawaii'den 25 yaşındaki Tyler James Feehan ile Teksas'tan 19 yaşındaki Isabella Gonzales olduğunu bildirdi.
ABD Merkez Komutanlığı (Centcom), üste hayatını kaybettiği değerlendirilen üçüncü bir askeri arama çalışmaları kapsamında olay yerinde bulunan kalıntıların incelendiğini açıkladı.
Askeri kaynaklar ayrıca cumartesi günü Irak'ın kuzeyinde dördüncü bir ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölen askerlerin sayısı 18'e çıktı.