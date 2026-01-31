ABD basını Dropsite News'in ABD'li askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD, İran'a Pazar günü saldırabilir. Haftasonu sırasında saldırıların gerçekleşmesi bekleniyor.

Dropsite News'e konuşan eski bir ABD istihbarat yetkilisi "saldırı hedefi füzeler veya nükleer program değil. Amaç rejimi değiştirmek" diye konuştu.

Yetkili, ABD'li komutanların İran çevresindeki nükleer, balistik ve diğer askeri tesisleri hedef alan saldırılar planladıklarını, ancak aynı zamanda İran hükümetini, özellikle de İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun liderliğini ve yeteneklerini ortadan kaldırmayı amaçladıklarını söyledi.

ABD basınına göre Trump, özellikle kendisini suikast ile tehdit eden İranlı yetkililerin yakalanmasını veya öldürülmesini istiyor. NYT'nin haberine göre, etkisiz hale getirilecek liderlerin listesi yapıldı bile.

Arap hükümetlerine danışmanlık yapmış olan üst düzey yetkiliye göre, ABD komutanları İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik bir saldırının İranlıları halkını protestolara teşvik edeceğini ve son darbeyi İran halkının vuracağını düşündüklerini söyledi.

ABD Komutanlığı CENTCOM, haber hakkında yorum yapmadı. ABD Başkanı Donald Trump ise "İran için seçim yapma zamanının geldiğini" söyledi.

SALDIRI PLANLARI YAPILDI

ABD'nin uçak gemisi USS Abraham Lincoln ve eşlikçi muharip gemileri de Hürmüz Boğazı'nın önüne kadar geldi.

Komşu üslerde İran'ı vurmak için gerekecek tüm uçaklar ve İran'ın karşı saldırılarına karşılık verecek tüm hava savunma sistemleri üslere konuşlandırıldı.

Wall Street Journal'ın haberine göre Trump, yardımcılarından Orta Doğu'da uzun süreli bir savaş riskini doğurmayacak hızlı ve kararlı bir saldırı planı" talep etti.

Yetkililere göre İdeal seçenek, "rejimi ABD'nin nükleer taleplerine boyun eğmek dışında başka seçeneği kalmayacak kadar sert bir şekilde vurmak" olacak.

Orta Doğu'ya yaklaşan gemiler hakkında konuşan Trump, Cuma günü Oval Ofis'te gazetecilere “gemilerin bir yerde demirlemesi gerekiyor. İran yakınlarında demirleseler de olur” dedi.

Uzun süredir ABD'yi İran ile doğrudan çatışmaya girmeye zorlamaya çalışan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun “bir saldırı beklediğini” ve “Trump'a İsrail'in Batı ile dostane bir yeni hükümetin kurulmasına yardımcı olabileceğini garanti ettiğini” söyledi.

İRAN TATBİKATA BAŞLADI

Bu esnada İran donanması, Hürmüz boğazında 1 ila 2 Şubat arası tatbikat yapacağını duyurdu. Gerçek mermiyle yapılacak top atışları için bölgeler harita üzerinde duyuruldu.

Atışlar, Hürmüz Boğazı'nın İran kıyılarında yapılacak. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun önderlik ettiği tatbikatlar, ABD uçak gemisi filosu Hürmüz Boğazı'nın karşısındayken başladı.

CENTCOM ise İran'a uyarı niteliğinde bir yazıyı X hesabı üzerinden yayınladı. Yazıda, "İran'ın egemen suları üzerinde tatbikat yapma hakkını tanıdıkları" belirtildi.

Bununla birlikte "bölgedeki ABD unsurlarına karşı bir saldırının ağır sonuçları olacağının da" altı özellikle çizildi.