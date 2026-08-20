ABD ordusunun, Hürmüz Boğazı'nda günlük milyonlarca varil petrolün taşınmasını sağlamak amacıyla sessizce bir sevkiyat koridoru kurduğunu iddia edildi.

Beyaz Saray'a yakın Axios'un haberine göre iki ABD'li yetkili, savaşın kitlediği Hürmüz Boğazı'ndan petrolün gizlice kaçırıldığını öne sürdü.

Habere göre son birkaç haftadır devam eden operasyon kapsamında, her gece 15 ila 20 tanker Umman kıyısındaki güney koridoru üzerinden boğaza giriş ve çıkış yapıyor.

Yetkililer, savaş öncesi hacmin yaklaşık yarısına denk gelen günlük 10 milyon varil petrolün küresel enerji piyasasına sunulduğunu ve bu durumun yükselen ham petrol fiyatlarını dengelemeye yardımcı olduğunu kaydetti.

ABD'NİN 'GİZLİ' OPERASYONU

Axios'un haberine göre ABD'nin operasyonu kapsamında petrol taşıyan gemilere refakat ediliyor.

ABD ordusu, boş tankerlerin Arap Denizi'nden boğaz yoluyla Basra Körfezi'ne girmesine, bölge ülkelerinden petrol almasına ve ardından çıkış yapmasına da yardımcı oluyor.

Konu hakkında doğrudan bilgi sahibi olan bir ABD'li yetkili, "Hürmüz Boğazı'nın güney koridorunu iki aydır kontrol ediyoruz. Devrim Muhafızları Ordusu rahatsızlık verebilir ancak boğazı onlar kontrol etmiyor. Biz kontrol ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gelgelelim İran, bu gemileri Boğaz'da hedef almaya devam ediyor. Resmi verilere göre Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin büyük çoğunluğu İran'ın ilan ettiği rotaları kullanıyor.

Bu rotaları kullanmayan veya ABD tarafından refakat edilen gemiler İran saldırılarına uğruyor, hasar alıyor.

ABD ise Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiği konusunda ısrarcı. Saldırılar, sadece "rahatsızlık" olarak nitelendiriliyor. Bu saldırılarda ise bu zamana kadar 30'dan fazla denizci yaşamını yitirdi.

CENTCOM'DAN 'İRAN GÜCÜ' İDDİASI

Hürmüz'deki çalışmaları denetleyen görev gücü, Kuzey Karolina'daki Fort Bragg'de bulunan Kara Kuvvetleri karargahından yönetiliyor.

Bölgedeki ülkelerle beraber çalışan görev gücü, Boğaz'dan geçen ve limanlara ulaşan gemilerin günlük listesini oluşturuyor.

Gemiler her gece belirlenen zaman dilimlerinde konvoy halinde hareket ederken, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları İran füzelerine ve İHA'larına karşı devriye geziyor.

Yetkililer, operasyonun ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) son iki haftalık askeri harekatı sayesinde mümkün olduğunu belirtti.

İran'a ait deniz kontrol kulesinin ve radarların hedef alındığı bu operasyon, İran alt yapısına hasar verdi.

Haberde, İran'ın sadece roket gemilerindeki denizcilerle denizi gözlediği iddia edildi, tüm radarların imha edildiği öne sürüldü.

Görüş mesafesi daralan İran'ın, gemilerin geçebileceği genel yönlere doğru İHA ve seyir füzeleri fırlattığı kaydedildi.

Bazı gemilerin bu saldırılardan isabet aldığı, ancak birçoğunun ABD ordusu tarafından engellendiği söyledi.

Bir ABD'li yetkili, bu hafta başında 8 İran İHA'sı ile 2 seyir füzesinin düşürüldüğünü açıkladı.

20 MİLYON VARİL AKTARILIYOR

ABD'li yetkililer, son iki haftada her gece 15-20 tankerin geçiş yaptığını ve ortalama günlük ihracatın 10 milyon varile yaklaştığını paylaştı.

Bazı geceler bu miktarın 15 ila 20 milyon varile ulaştığı, bu hafta ise bir gecede 20'den fazla geminin geçişiyle yaklaşık 15 milyon varil petrolün çıkış yapmasının planlandığı ifade edildi.

ABD Başkanı Trump, Çarşamba günü Axios'a yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndan muazzam miktarda petrol çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Şu anda İran ile müzakere yürütmediklerini belirtirken "Zaman kaybediyorlar. Onlarla müzakere etmek zaman kaybı." dedi.

Trump ayrıca, "İranlıların hala savaşacak gücü var ancak genel olarak eski hallerinin bir gölgesiler." şeklinde konuştu.