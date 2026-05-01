ABD ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken Tahran yönetiminin alışılmadık bir askeri yöntemi değerlendirdiği öne sürüldü.
The Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının ülke ekonomisini ciddi şekilde etkilediği belirtildi.
Haberde, Tahran yönetiminin askeri adımlar atılmasının daha az maliyetli olabileceğini savunduğu aktarıldı.
'MAYIN TAŞIYAN YUNUS' MU KULLANACAKLAR?
Bu nedenle Tahran'ın bölgede konuşlu ABD savaş gemilerine karşı mayın taşıyan yunusları kullanma ihtimalini gündemine aldığı iddia edildi.
Haberde olası senaryolar arasında yalnızca yunuslarla gerçekleştirilecek saldırılar değil, aynı zamanda denizaltıların bölgeye sevk edilmesinin de yer aldığı belirtildi.
Ayrıca İran Devrim Muhafızları'nın, Hürmüz Boğazı'ndan geçen kritik iletişim kablolarını hedef alabileceği yönünde tehditlerde bulunduğu kaydedildi.