ABD’li yedi yetkilinin aktardığı bilgilere göre yeni ABD istihbaratı, İran'ın Washington DC'de kirli bomba veya kimyasal silah patlatarak kıdemli Trump yönetimi yetkililerini hedef alacak planlar geliştirdiğini ortaya koyuyor.

Ancak yetkililer, İran'ın böyle bir komployu uygulama kapasitesine sahip olup olmadığını veya bunu gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini hâlâ tartışmaya devam ediyor.

Konuya yakın kaynaklar, son istihbarat verilerindeki İran planlamasının şimdilik yakın bir saldırının göstergesinden ziyade ülkeye seçenekler sunma çabası olarak nitelendirildiğini aktardı.

İki kaynak, ABD tarafından tespit edilen planlamanın oldukça spesifik olduğunu, konumları ve hedefleri içerdiğini, bunun da ABD'nin acil durum planlamasını harekete geçirdiğini ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Lauren Bis yaptığı açıklamada, ABD'nin her türlü potansiyel tehdidi izlediğini ancak şu an için anavatana yönelik güvenilir bir tehdit bulunmadığını belirtti.

'İRAN SAVAŞI BÜYÜTMEK İSTİYOR'

ABD'li yetkililer bu istihbaratı, devam eden ABD askeri saldırıları ve ülkeyi yıpratan ekonomik abluka nedeniyle yoğun baskıyla karşı karşıya kalan "İran'ın savaşı büyütme hedefinin bir yansıması" olarak değerlendirdi.

Kaynaklara göre bu durum, Tahran'ın henüz harekete geçme kararı aldığına dair bir kanıt olmasa bile, ABD toprakları içinde potansiyel saldırılar için aktif olarak planlama yaptığını gösteriyor.

Kaynaklardan biri, operasyonu gerçekleştirecek personele sahip olup olmadıklarının tartışma konusu olduğunu ifade etti.

Başkan'ın ilk yönetiminden bu yana devam eden ve ağırlıklı olarak ABD'li yetkililerin yurt dışı seyahatleri sırasındaki suikast girişimlerini kapsayan İran komplo faaliyetleri süregeliyor.

Yetkililer, ABD'nin konvansiyonel olmayan silahlarla düzenlenebilecek bir saldırıya karşı son derece savunmasız olduğu konusunda uyarıda bulundu.

KİRLİ BOMBA NEDİR?

Radyoaktif malzemeleri kinetik bir bombayla paketleyen kirli bombaların bir araya getirilmesinin nispeten kolay olduğu, İran'ın ülkeye eğitilmiş ajanlar sokmak zorunda kalmayıp yalnızca halihazırda ABD içinde yaşayan birini ikna etmesinin yeterli olabileceği biliniyor.

Kaynaklardan birine göre ABD istihbaratı, İran'ın ABD içinde bomba yapım malzemeleri sakladığını iddia eden konuşmalarını tespit etti.

Yetkililer bu istihbaratın ne kadar güvenilir olduğu konusunda bölünmüş durumda; ancak nükleer malzemelerin veya kimyasal maddelerin konvansiyonel bir silaha yerleştirilmek üzere önceden konumlandırılmış olmasının çok kolay ve hatta muhtemel olduğuna inanıyorlar.