İran'ın füze ve nükleer programları ABD Başkanı Donald Trump'ın birinci önceliği haline geldi. Her şeyi bir kenara bırakarak bu programları yok etmeye yemin eden ABD, Trump'ın emriyle İran'a saldırılarını sürdürüyor.
Trump 'İran'ın nükleer silah elde etmeyeceğine' yemin etse de, bunu engelleyecek güce de sahip değil. Zira istihbarat ajanslarına göre İran nükleer programını bomba geçirmez tesisine taşıdı.
İran'daki Kazma Dağı'nın binlerce metre altındaki tesis, ABD saldırısına rağmen kullanılmaya devam ediyor. Öyle ki, tesise en fazla araç trafiği bu yıl, yani ABD saldırısından sonra gerçekleşti.
ABD'nin Kazma Dağı tesisini vurduğu görüntüler
Batı istihbaratına göre İran, burada bir nükleer silah geliştiriyor olabilir. Trump bu sebeple bu dağın altındaki tesisin vurulacağını açıkça söyledi. Ancak tesisi vuracak bomba, daha ortaya çıkmadı.
Bu sorunu ortadan kaldırmak için ABD, artık gaza bastı. CNN tarafından dün yayımlanan habere göre, ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Tehditlerini Azaltma Ajansı (DTRA), Kazma Dağı'nı delecek bomba için testleri hızlandırdı. Ajans, savaşı bitirecek bomba için hızla çalışıyor.
YER ALTINDA TESTLERE HIZ VERİLDİ
ABD'nin New Mexico eyaletindeki Jornada del Muerto (Ölüm Gezisi) çöl havzasında bulunan White Sands Füze Sahası (WSMR) içerisindeki "Alternatif Sismik Sert Kaya İçi Test" (ALT-SHIST) sahasında yeni inşaat çalışmaları yapmak üzere 27 Şubat'ta Pate Construction Co., Inc. şirketiyle tek kaynaklı bir sözleşme imzaladı.
ABD ve İsrail güçlerinin İran’a yönelik ilk saldırı dalgasını başlatmasından bir gün önce duyurulan bu çalışmanın amacı ise son derece basit.
Çölün ortasındaki bomba deneme alanı
Konuya yakın isimsiz kaynaklara dayandırılan CNN haberine göre, Kazma Dağı'nı delecek bombanın atış denemelerini gerçekleştirmek.
DTRA yetkilileri tarafından 24 Şubat'ta onaylanan ve şubat ayında yayımlanan resmi gerekçe belgesinde doğrudan İran'dan isim olarak bahsedilmezken, ABD ulusal güvenliği için kritik ve acil bir gereksinim olduğu vurgulandı.
Yeni bombanın denendiği nokta
Belgede, "Gerekli hizmetler, ulusal güvenlik için kritik olan bir mühimmatın testi için acil ve görev açısından kritik olan olanak sağlayıcı hizmetlerdir. Bu rutin bir inşaat değildir; White Sands Füze Sahası'ndaki benzersiz bir yeraltı test tesisinin son derece uzmanlaşmış ıslahı ve operasyonel hazırlığıdır. Bu çalışma, hızla ortaya çıkan tehditlere karşı gizli kabiliyetleri doğrulamak üzere tasarlanmış canlı bir atış testi için kritik yol bağımlılığı taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca yüklenici firmanın on yılı aşkın süredir bu alanda çalıştığı ve "başka hiçbir kaynağın sahip olmadığı tecrübeye sahip olduğu" kaydedildi.
BOMBALARIN ANASI
CNN, söz konusu testin gerçekleşip gerçekleşmediğini bağımsız olarak doğrulayamadığını belirtti.
Uydu görüntülerinde şubat ortası ile mart ortası arasında ALT-SHIST sahasında çalışmalar gözlemlenirken, bunların sözleşmeyle doğrudan bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.
ALT-SHIST tesisi
Sahada ayrıca "Millstone Willemite 6" (MW-6) projesi kapsamında Tünel 7'nin onarımını içeren ve 15 Eylül 2025 tarihli belgelerle 15 Haziran 2027'ye kadar tamamlanması öngörülen ayrı çalışmaların da sürdüğü ifade edildi. Bu durum, yeni testlere işaret ediyor.
White Sands sahası, geçmişte ABD ordusunun en ağır konvansiyonel hava bombası olan 12 ton sınıfındaki GBU-57/B Ağır Sığınak Delici (MOP) mühimmatının testlerinde de kullanılmıştı.
B-2 Spirit bombardıman uçakları tarafından taşınan bu mühimmatların yanı sıra, yeni nesil delicilerin (GBU-76/B NGP) geliştirme süreçlerinin 2028 mali yılı sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.
Uzmanlar, ABD'nin Kazma Dağı'nın altındaki tesise ulaşmak ve bu tesisi tamamen yok etmek için bu bombanın daha gelişmiş bir versiyonu üzerinde çalışıldığını tahmin ediyor.
B-2 Spirit tarafından bırakılan MOP
CSIS raporunda, "Kazma Dağı’nı yok etmek bilimsel ve hedefleme açısından bir sınav olacaktır. Granitle desteklenmiş yeraltı bir kalesidir. İran’ın nükleer programında ABD’nin henüz vurmadığı tek tesislerden biridir. Kazma Dağı’nı yapısal olarak tahrip etmek sadece kinetik güçten fazlasını gerektirir; eyleme dönüştürülebilir yüksek güvenirlikli istihbarat ve gelişmiş matematiksel modelleme gerektirir" değerlendirmesine yer verildi.
Daha önce Enerji Bakanlığının Los Alamos Ulusal Laboratuvarında (LANL) çalışan emekli bilim insanı Gary Stradling, tesislere ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:,
"White Sands’teki dağda, özellikle som kayaçtan oluşan dağlık alanları seçtiler ve bu tür bir [İran nükleer] tesisini yerleştireceğiniz türden dağ içi boşluklar oluşturmak için en son teknoloji tünel açma teknolojisini kullandılar. Savunma Bakanlığının bu tür tesislerde son derece gizli tutulan pek çok çalışma yürüttüğünü düşünüyorum ve bu konuda sizinle konuşamam. Bu çok sofistike bir çalışma. Gelişi güzel veya tahmine dayalı değil. Bu işi yapanlar gerçek uzmanlar. Silahlı kuvvetlere bu tür bir savaş kabiliyetini sunabilmek için dikkatli, teknik ve nicel çalışmalar yürütülüyor"
TRUMP SİNYALİ ŞİMDİDEN VERDİ
ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimler öncesinde dün Teksas'ın Dallas kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti kongresinde yaptığı konuşmada şöyle dedi:
"Kazma Dağı adında başka bir yer daha var, yine güzel bir yer. Oraya da bir darbe indirmemiz gerekebilir, çünkü birileri sahada az da olsa bir hareketlilik olduğunu söyledi. Çok fazla şeye ihtiyacımız yok. Uzay Kuvvetleri sayesinde her şeyi görüyoruz, biliyorsunuz"
Trump, geçtiğimiz cuma günü Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada ise "Çok yakın bir zamanda Kazma Dağı’nı vurabiliriz" ifadesini kullanmıştı.