The New York Times'In haberine göre İran'ın eski Savunma Bakan Yardımcısı General Alireza Asgari, Mossad tarafınan İstanbul'da kaçırıldı.
The New York Times gazetesinin dört eski ABD'li yetkiliye dayandırdığı araştırmada, Asgari'nin 2006 yılında İstanbul'da kaçırıldıktan sonra haftalarca sorgulandı, daha sonra da öldürüldü.
Araştırmaya göre Aralık 2006'da İstanbul'a gelen General Alireza Asgari, konaklamak üzere eşi Ziba Ahmedi ile Ceylan Oteli'ne yerleştikten sonra esrarengiz bir biçimde ortadan kayboldu.
General Asgari’nin ortadan kaybolması, kısa sürede istihbarat dünyasının en büyük gizemlerinden biri haline geldi.
İsrail'in yıllar boyunca olayla bağlantısı olduğunu reddetmesine karşın operasyonun arkasında Mossad'ın yer aldığı öne sürüldü.
EŞİ KAÇIRILMA ANINI ANLATTI
Generalin eşi Ziba Ahmedi de olaya ilişkin İranlı istihbarat yetkililerinin kendisine aktardığı bilgileri paylaştı.
Ahmedi, soruşturmacıların İsrail ajanlarının eşinin otel odasına girerek onu uyuşturduğunu ve bu şekilde kaçırdığını söylediklerini aktardı.
Ahmedi ayrıca, Mossad'ın operasyonunda kullanılan aracın daha sonra Karadeniz kıyısında terk edilmiş hâlde bulunduğunu söyledi.
Yıllar sonra, ABD ile İran arasında nükleer anlaşma ve esir takası müzakereleri sürerken, İranlılar Amerikalı muhataplarına kayıp generaline ne olduğunu sordular.
Amerikalı yetkililer bu olayla ilgileri olduğunu reddettiler, ancak kendileri de gizlice soruşturmaya başladılar.
Müzakerelerde yer alan eski bir Amerikalı yetkiliye göre, İsrailli yetkililer ABD’li müzakerecilere General Asgari’nin öldüğünü söylediler.
İsrail ile yakın işbirliği içinde çalışan diğer üç eski Amerikalı yetkili ise, Mossad ajanlarının onu kaçırdığını, haftalarca sorguya çektiğini ve öldürdüğünü belirtti.
GEMİDE SORGULAYIP ONUN ADINI SORMUŞLAR
Eski bir Amerikalı yetkilinin aktardığı bilgilere göre kaçırılan Asgari, bir teknede tutularak sorgulandı. Sorgunun sebebi ise sonradan ortaya çıktı.
Haberde Mossad'ın bu operasyondaki temel amacının, 1986 yılında kaybolan İsrailli havacı Ron Arad'ın akıbetini öğrenmek olduğu kaydedildi.
Ancak haftalar boyunca devam eden sorgulamalarda General Asgari'nin söz konusu olayla bağlantılı olduğuna dair hiçbir kanıta ulaşılamadı.
Sorgu sürecinin ardından öldürülen İranlı generalin cesedinin Karadeniz'e atıldığı ortaya çıktı.