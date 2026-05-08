ABD merkezli Bloomberg haber sitesinin iddiasına göre Ankara, Yunanistan'ın gözünü diktiği Ege ve Akdeniz'deki alanlarda resmen yetki sahibi olmak için meclise yeni bir yasa tasarısı sunmaya hazırlanıyor.

Doğal gaz yataklarının bulunduğu Ege ve Akdeniz Türkiye'nin mülkiyetini garantileyecek olan bu adımın komşuda öfke yaratması bekleniyor.

Bloomberg'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre hazırlanan taslak sayesinde Ankara hem kendi stratejik çıkarlarını hem de KKTC'nin Doğu Akdeniz’deki haklarını koruma altına almayı planlıyor.

'BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ TASLAĞA İŞARET ETTİ'

Bloomberg'e göre Devlet Bahçeli bölgedeki enerji iş birlikleri ve güvenlik konuları hakkında mecliste önemli açıklamalarda bulunarak tasarının ön ayağını hazırlamıştı.

Buna göre Bahçeli "Türkiye gerginlik peşinde koşan bir ülke değildir ancak kendi haklarını veya Kıbrıslı Türklerin deniz yetki alanlarını görmezden gelen her türlü hamle mutlaka sert bir karşılık bulacaktır" sözleriyle taslağa atıfta bulundu.

Bu uyarı özellikle Fransa ile Yunanistan ve İsrail arasındaki ortaklıkların arttığı bir dönemde geldi.

Washington yönetimi tarafları keşif faaliyetleri hakkında diyaloğa davet ederken Avrupa Birliği ise daha önce Yunanistan’ın egemenlik talepleri doğrultusunda Türkiye’ye yönelik yaptırım seçeneklerini gündeme getirmişti.

YUNANİSTAN NE İSTİYOR, TÜRKİYE NE DİYOR?

Yunanistan uluslararası hukuka dayanarak adaların kıta sahanlığı sınırlarını belirleme hakkı olduğunu savunuyor.

Türkiye ise bu tezi reddederek kıta sahanlığının sadece ana karadan itibaren ölçülmesi gerektiğini vurguluyor.

Sunulacak yasa tasarısı Türk tarafının bu görüşünü ilk kez resmi bir devlet politikası haline getirecek.

Türkiye, KKTC açıklarında bulunacak her türlü enerji kaynağında hak sahibi olduğunu vurguluyor.