The Wall Street Journal'ın haberine göre İsrail istihbaratı, ABD yönetimine İran’ın Başkan Donald Trump’ı öldürmeye yönelik yeni bir planı olduğunu gösteren istihbarat raporları sundu.
ABD kamuoyunda Trump'ın hedefte olduğu ve ABD istihbaratı tarafından durdurulan bazı suikast planları İran ile ilişkilendiriliyordu. Şimdiyse İran doğrudan sorumlu tutuldu.
Söz konusu iddialara ilişkin İsrail'in Washington Büyükelçiliği yorum yapmaktan kaçındı. İran da yanıt vermeyi reddetti.
Beyaz Saray yetkilileri, konuya ilişkin sorular karşısında Başkan Trump'ın çarşamba günü Ankara'da gazetecilere yaptığı açıklamalara işaret etti.
Başkentte muhabirlere konuşurken hayatına yönelik tehditlere değinen Trump, "ABD liderini, yani beni ortadan kaldırmak istiyorlar. Her listede varım. Bu sabah gördüm, listelerinin her birinde yer alıyorum. Şu ana kadar sanırım biraz şanslıydım ama bu durum belki de çok uzun sürmez" ifadelerini kullanmıştı.
'TRUMP'IN KAFASINI İSTİYORUZ'
İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, iki lider perşembe günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede iki ülkenin koordinasyona devam etmesi konusunda mutabık kalındığı ve Trump'ın Netanyahu'ya ABD'nin Körfez'deki son faaliyetleri hakkında güncel bilgi verdiği aktarıldı.
Bu sırada İran kanadında da gerilim tırmanmaya devam ediyor. Öldürülen İran Yüksek Lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine katılan kalabalıkların Trump'ın ölümü için sloganlar attığı ve törende "Trump'ı Öldüreceğiz" yazılı bir pankart açıldı.
İran basını ise tepkileri kağıda taşıdı. Bir İran gazetesinin birinci sayfasında "Trump'ın kafasını istiyoruz" ve "Trump ölmeli" manşetleri atıldı.
Gelgelelim bu sözler, hükümet bazında değerlendirilmiş değil. Sloganlar, halk arasında yankılandı.
İRAN VE İSRAiL'İN ARASI BOZUK
Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasındaki ilişkilerin, İran savaşına devam etme konusundaki çıkar çatışmaları nedeniyle son haftalarda zayıfladı.
Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların sürdürülmesini ve daha fazla askeri amaca ulaşılmasını savunurken; Trump dünyaıy ekonomik bir bunalıma sürükleyen savaştan bir çıkış yolu arıyor.
ABD ve İran, geçtiğimiz ay kırılgan bir ateşkes anlaşmasına varmıştı. Savaşın başlangıcında sık sık gece geç saatlerde telefonlaşarak istihbarat ve hedefler hakkında görüşen iki liderin ilişkisinin, son dönemdeki gergin telefon konuşmalarıyla yıpranma sinyalleri verdiği kaydedildi.