ABD'li bir yetkili cuma günü The Post'a yaptığı açıklamada, Rusya'nın savaş sırasında Kiev'den ele geçirdiği toprakların en azından bir kısmını elinde tutması karşılığında Ukrayna'ya "NATO benzeri" güvenlik garantileri verilmesine giderek daha açık hale geldiğini söyledi.

Yaklaşık beş yıldır süren çatışmayı sona erdirecek herhangi bir gelecek anlaşmasının Ukrayna'nın "egemen, güvenli, müreffeh ve özgür" olmasını sağlaması gerektiğini belirten yetkili, Moskova'nın Kiev'in Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 4. ve 5. maddelerine benzer değerlendirmeler almasına "tamam" sinyali verdiğini ifade etti.

5. madde, ittifakın üyelerinden birine veya daha fazlasına yönelik silahlı bir saldırıyı tüm üyelere yapılmış bir saldırı olarak kabul ettiğini belirtiyor ve bu madde yalnızca ABD'ye yönelik 11 Eylül terör saldırılarının ardından bir kez yürürlüğe konuldu.

Ancak Ukrayna'ya bu ayrıcalığın tanınması ABD basınına göre, neredeyse kesin olarak Kiev'in mevcut cephe hatlarını dondurmayı kabul etmesini gerektirecek.

"Tarih boyunca sınırlar değişti. Bunu başarmanın başka bir yolunu görmüyoruz" diyen yetkili, herhangi bir barış anlaşmasının hedefinin Ukrayna'yı "etiketi olmadan NATO'ya mümkün olduğunca yaklaştırmak" olacağını sözlerine ekledi.

PUTİN NEYDEN KORKUYOR?

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik müzakere yolu, ABD özel temsilcileri Jared Kushner ve Steve Witkoff'un bu hafta Berlin'de Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ve "Gönüllüler Koalisyonu" olarak adlandırılan yapıyı oluşturan Avrupalı liderlerle bir araya gelmesinin ardından açıldı.

Görüşmelere yaklaşık 40 Avrupalı lider katılırken, Başkan Trump da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü görüşmeler gerçekleştirdiği Çin'den Washington'a dönüş yolundayken sohbete dahil oldu.

Zelenski, ayrı yürütülen bu görüşmelerin nihayetinde Avrupalı liderler, Putin ve kendisinin yer alacağı çok taraflı bir temasa yol açması yönündeki umudunu dile getirdi.

Kushner ve Witkoff, İran ile savaşın başlamasıyla sona eren ilk girişimin ardından Rusya ve Ukrayna arasında barış sağlamak için ikinci büyük çabalarını sürdürüyor.

Son haftalarda hem Putin hem de Zelenski'nin birbirlerinin enerji ve ulaşım altyapısına yönelik saldırılar başlattığını hatırlatan yetkili, iki lideri "farklı şekillerde zor" olarak tanımladı.

Kaynak, Putin'in savaşı sonlandırma konusundaki tereddüdünün NATO'nun saldırı potansiyeline dair korkularından kaynaklandığını ve Rus liderin silah bırakmadan önce savaş sonrası Avrupa'nın geleceği konusunda netlik istediğini aktardı.

'DEVASA BİR NEFRET VAR'

Yetkiliye göre Ukrayna, uzun süredir devam eden yolsuzluk sorunlarını çözmesi şartıyla en azından Avrupa Birliği üyeliğine yaklaşıyor ve bu olasılık için ekonomik bir plan hazırlamak üzere Dünya Bankası ile BlackRock devreye sokuldu.

Ancak ABD'li yetkililer, güvenlik garantilerinin Rusya barışı kabul ederse gevşetilecek, herhangi bir ihlal durumunda ise 24 saat içinde yeniden devreye girecek yaptırımlar yoluyla uygulanmasını umduğu için gelecekte Ukrayna'nın savunması için AB'ye ihtiyaç duyulmayacak.

Kushner perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sanırım Rusları, Ukrayna'ya yönelik herhangi bir güvenlik garantisinin 5. Maddeye dayanacağı fikrine alıştırdık. Ve bence bu, en azından Rusların söyledikleriyle, yani bu savaş bittiğinde gelecekte başka bir savaş yaşamama niyetleriyle örtüşüyor" dedi.

Zirveler öncesinde Ukrayna, Rusya'yı işgal altındaki Kırım'a bağlayan köprüyü İHA ile vurmuş ve otoyol köprü bağlantısını yıkmıştı.

Putin, Shenzhen'de düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'ya "çok daha acı verici" bir yanıt verme sözü verdi.

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump ise "Sorun şu ki Başkan Zelenski ve Başkan Putin arasında muazzam bir nefret var ve bu hiçbir zaman kolay değil. Bu, sık rastlamayacağınız düzeyde bir nefret" ifadelerini kullandı.