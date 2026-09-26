ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın sunduğu yedi günlük ateşkes önerisini geri çevirerek danışmanlarına Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından İran'a yönelik bombardımanların yeniden başlayabileceğini söyledi.

Tahran yönetiminin sunduğu teklif; ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ve ülke ekonomisine ağır zarar veren ablukayı kaldırması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılmasını ve nükleer müzakerelerin başlamasını öngörüyordu.

Trump kamuoyuna yaptığı açıklamalarda Tahran'ın seçimlerin ardından nükleer programını feshedecek bir anlaşma için yalvardığını söylese de, yetkililer Trump'ın özel görüşmelerinde İran'ın taleplerini karşılayacağına şüpheyle yaklaştığını ve yeni bir hava harekatını muhtemel gördüğünü ifade etti.

TRUMP'IN TUTARSIZLIĞI ÇATIŞMALARI GETİRDİ

Yedi aydır devam eden çatışmalarda savaş ve barış arasındaki belirsiz süreç sürerken, ABD yönetiminin tutumunun yeniden çatışmalara dönüşebileceği belirtildi.

Yedi aylık mücadelenin ilk günlerinden bu yana zafer ilan eden Trump'ın diplomasi yürütmek, hava saldırıları düzenlemek ve yaptırımları sıkılaştırmak arasında gidip geldiği kaydedildi.

Yetkililer, savaşın önümüzdeki haftalara yayılmasıyla ve ara seçim sonuçlarına bağlı olarak Trump'ın görüşlerinin değişebileceğini dile getiriyor.

ABD'nin azalan mühimmat stoklarını diğer olası durumlar için koruma isteği sebebiyle Trump'ın büyük çaplı askeri operasyonları yeniden başlatmakta isteksiz olduğu, ancak geçmişte de diplomatik tıkanıklıkları aşmak için büyük saldırılar ilan edip daha sonra geri adım attığı belirtiliyor.

SEÇİMİ BEKLİYOR

New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Trump, İran'dan zenginleştirilmiş uranyumu alma hedefini yürütürken siyasetin kararlarına etki etmediğini savundu.

Trump, yıllık Genel Kurul sırasında dünya liderlerine hitaben, "Cumhuriyetçi Parti seçimlerde yarışıyor ve ben de onlara yardım edeceğim, ancak ben aday değilim. İran konusu söz konusu olduğunda seçim sürecinde kesinlikle prim vermedim ve vermeyeceğim," ifadelerini kullandı ve "Tek önemli olan, İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak olmasıdır," dedi.

Trump ayrıca Cumhuriyetçilere sandık başına gittiklerinde kendisi oy pusulasındaymış gibi davranmalarını söyledi.

Ateşkes önerisi reddedilmiş olsa da Washington ve Tahran'ın aracılar vasıtasıyla nükleer meseleler de dahil olmak üzere görüşmeleri sürdürdü.

ABD öncülüğünde Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişini sağlama çabalarının, bir anlaşmaya varma aciliyetini azalttığı kaydedildi.

Katar ve diğer bölgesel aracıların BM Genel Kurulu diplomasisi çerçevesinde görüşmeleri canlandırmak için çalıştığı ifade edildi.

İRAN'IN TEKLİFİ NEYDİ?

Pazar günü Katar'da yapılan bir toplantıda İranlı yetkililerin, ABD ablukasının kaldırılması karşılığında deniz trafiğine yönelik saldırıları sonlandıracak yedi günlük bir ateşkes fikrini gündeme getirdiği aktarıldı.

İran'ın yedi günlük teklifi; ABD'nin deniz ablukasını kaldırmasını, dondurulmuş bazı İran varlıklarını serbest bırakmasını ve petrol ihrocatına yönelik yaptırımları sonlandırmasını, buna karşılık İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açarak nükleer müzakerelere başlamasını içeriyordu.

Ancak ABD'li yetkililer, Washington'ın deniz ambargosunu kaldırmaya niyeti olmadığını İran'a ve aracılara ilettiğini bildirdi.

ABD tarafı, uygulanan ekonomik baskının Tahran'ı zamanla Washington ve Basra Körfezi'ndeki Arap devletleri lehine şartlar içeren bir anlaşmaya imza atmaya zorlayacağına inanıyor.

İRAN DA YORULDU

Arap ülkelerinden aracılar, İranlı diplomatların savaşı bitirmek adına çeşitli teklifler sunduğunu ve derinleşen ekonomik krizi kabul ettiklerini aktardı.

Buna karşın, Şubat ayında savaşın başlamasından bu yana ülkeyi fiilen yöneten güçlü yarı askeri ve ekonomik güç Devrim Muhafızları Ordusu, yeni anlaşma formüllerini değerlendirmeyeceğini ve uzun bir savaşa hazır olduğunu bildirdi.

Devrim Muhafızları, Trump ile Haziran ayında varılan ön anlaşma şartlarına dönülmesini istiyor.

Söz konusu anlaşma; suyolunun açılması karşılığında petrol satış yaptırımlarının esnetilmesini, dondurulmuş varlıklara erişim sağlanmasını ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimindeki rolünün tanınmasını vaat ediyordu.